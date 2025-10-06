Kiderült, hogyan élhetett 117 évig a világ legidősebb embere

2024-ben, 117 éves korában hunyt el María Branyas Morera, a világ akkori legidősebb embere. Az idős hölgy halála előtt beleegyezett, hogy részt vesz egy kutatásban, amelynek célja, hogy feltárják, hogyan élt ilyen hosszú és egészséges életet. Most pedig közzé is tették ennek a tanulmánynak az első eredményeit – írja a Science Alert.

Amikor a tudósok összehasonlították az idős hölgy mintáit olyan emberekével, akik nem érték el ezt a kivételes kort, az eredmények nem voltak meglepőek: Branyas olyan védelmező genetikai variánsokat hordozott, amelyek védelmet nyújtanak a gyakori betegségekkel szemben. A legérdekesebb különbség azonban az volt, hogy a bélmikrobiom nagyobb másképp festett, mint egy átlagos idős embernél.

A bélmikrobiom a belekben élő baktériumok, gombák és más mikroorganizmusok közössége. Alapvetően ezek segítenek az ételek megemésztésében, a vitaminok előállításában, de befolyásolják az immunrendszerünket is, sőt, még az aggyal is kommunikálnak.

A mikrobiomot ráadásul csak kis részt alakítják a gének, az étrend és az életmód sokkal fontosabb e tekintetben. Normális esetben az öregedéssel párhuzamosan a bélmikrobiom veszít a sokféleségéből, és a hasznos mikrobák, például a Bifidobacterium aránya csökken. Ennek a sokféleségnek a csökkenése összefüggésbe hozható az időskori gyengüléssel.

Branyas bélrendszere azonban teljesen más történetet mesélt el a kutatóknak. A mikrobiomja ugyanis ugyanolyan változatos volt, mint egy sokkal fiatalabb felnőtté, és különösen gazdag volt a Bifidobacteriaceae baktériumcsaládban, beleértve a Bifidobacterium nemzetséget is. A kutatók arra a következtetésre jutottak, hogy ez a szokatlanul fiatalos mikrobiom támogathatta a bélrendszer és az immunrendszer egészségét, hozzájárulva a hölgy szokatlanul hosszú élettartamához.

Milyen volt Branyas étrendje?

A bifidobaktériumok az elsők között vannak, amelyek megtelepednek a csecsemők bélrendszerében, és általában egész életük során támogatják őket. Tanulmányok összefüggésbe hozzák már ezeket az immunfunkciók támogatásával, a gyomor-bélrendszeri rendellenességek elleni védelemmel és a koleszterinszint szabályozásával is. Branyas étrendje pedig támpontot adott arra, hogyan tarthatta ilyen sokáig magasan a Bifidobacterium szintjét.

Az idős nő mint elmondta, naponta három joghurtot evett, amelyek mindegyike élő baktériumokat tartalmazott. Ezek közismerten támogatják a Bifidobacterium-szint növekedését. Emellett nagyrészt mediterrán étrendet követett. Aki esetleg nem ismeri, ez a Földközi-tenger térségének étkezési hagyományain alapuló étkezési rend, amely sok növényi alapú élelmiszert (zöldség, gyümölcs, teljes kiőrlésű gabona, hüvelyes, olajos magvak), extra szűz olívaolajat és halat foglal magában, míg a vörös húsokat, feldolgozott élelmiszereket és telített zsírokat korlátozza.

A Bifidobacterium szaporodását elősegítő egyéb ételek közé tartozik még a kefir, a kombucha és az erjesztett zöldségek is, mint például a kimchi és a savanyú káposzta.

Ezek probiotikumokat tartalmaznak – élő baktériumokat, amelyek megtelepedhetnek a bélben és egészségügyi előnyökkel járhatnak. A probiotikumoknak azonban üzemanyagra van szükségük. Ez az üzemanyag prebiotikum formájában vihető be: így például a hagyma, a fokhagyma, a póréhagyma, a spárga, a banán, a zab és a hüvelyesek képében.

A probiotikumok és a prebiotikumok együttesen segítenek fenntartani a kiegyensúlyozott mikrobiomot. Természetesen ez a kutatás csupán egyetlen ember példáján alapul, így a tudósok sem állítják, hogy a változatos bélmikrobiom önmagában magyarázza Branyas hosszú élettartamát. Mindenesetre van mit tanulni Branyas étrendjéből.