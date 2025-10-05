Idén is számíthatunk poloskainvázióra?

Egy a virágládán integet a csápjaival, a másik a redőnytokon mászik, a harmadik épp most landol az erkély korlátján, és ahogy az ember jobban körbenéz, tucatnyi, címerpajzs alakú rovart vesz észre maga körül. Mind csak arra vár, hogy nyíljon az ajtó, az ablak, és már bent is vannak a lakásban. Elszoktam tőlük, tavaly és tavalyelőtt nyugalom volt nálunk poloskafronton, most azonban újra úgy tűnik, invázióra készülnek a lakótelepen.

Az idegenhonos ázsiai márványospoloskák ebben az időszakban, szeptember végén, október elején húzódnak téli szállásaikra, országszerte zajlik a „beköltözésük”.

Az emberek többségét érthetően zavarja a nagyobb rovarok jelenléte a négy fal között: hangos döngéssel repülnek, neki-nekicsapódnak a falnak, és ha ki akarjuk őket tessékelni, vagy véletlenül rájuk lépünk, bűzös váladékot bocsátanak ki a testükből. A ruhákat is újra kell mosni, ha egy poloska a szekrényben, két pulcsi között veti be vegyi fegyverét, mert épp mellette kotorászunk.

Hogyan vetették meg a lábukat Magyarországon? Miért szeretik ezek a rovarok a lakásainkat? Minek köszönhetjük, hogy a bűzös vendégek csapatostul rontanak az otthonainkba? Mi lesz velük odabent? Dr. Kóbor Péter entomológust, a HUN-REN Agrártudományi Kutatóközpont Növényvédelmi Intézetének tudományos főmunkatársát kérdeztük.