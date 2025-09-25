Mi ez a rémisztő külsejű lény a lakásban?

Gyakran tűnik fel házakban, lakásokban egy félelmetes megjelenésű lény, a légyölő pókszázlábú (Scutigera coleoptrata). Ennek az ízeltlábúnak a külseje mellett a neve is fenyegető, de vajon tényleg kell tőle tartani?

A National Geographic cikke szerint cseppet sem, ez az állat ugyanis nem jelent veszélyt az emberre. A légyölő pókszázlábú a százlábúak osztályába tartozó faj, amely a mediterráneumból emberi közvetítéssel terjedt el Európa nagy részén. Testhossza lábak nélkül 3,5 centiméter körüli, összesen 30 darab, kifejezetten hosszú lába van.

Ragadozó életmódot folytat, pókokkal, rovarokkal, férgekkel táplálkozik. Mivel ezek jelentős többségét kártevőnek tekintjük, a pókszázlábú jelenléte kifejezetten hasznos lehet lakásunkban.

Zsákmányát mérgével teszi mozgásképtelenné, ez a méreg azonban nem veszélyes az emberre. Méregkarmai ráadásul jellemzően nem is képesek átütni bőrünket, legfeljebb a legvékonyabb helyeken. Ha mégis sikerül megmarnia, az kellemetlen lehet ugyan, de nem ártalmas. Nagyon ritkán fordul elő, hogy megcsíp valakit, hiszen kifejezetten kerüli az embert, főként éjszakai életmódja miatt pedig eleve elvétve találkozhatunk vele.

