Elon Musk miatt aggódnak a Royal Societynél

Felháborodást keltettek tudományos körökben Elon Musk azon kijelentései, amelyeket a londoni bevándorlásellenes Unite the Kingdom tüntetésen tett – írja a BBC. Az eset kapcsán kétségek merültek fel a milliárdos Royal Society-tagsága kapcsán, nem ez az első alkalom, amikor felvetődött, hogy kikerülhet a világ legrangosabb tudományos társaságából.

A Tommy Robinson által szervezett tüntetésen műholdas összeköttetésen jelentkezett be a vállalkozó. Musk többek között arról beszél, Nagy-Britannia egyre gyorsabban pusztult a nagyléptékű, kontrollálatlan migráció miatt. Elmondta továbbá a csendes középutasoknak üzenve: az erőszak őket is elfogja érni, és vagy visszavágnak, vagy meghalnak.

Válaszul Sir Adrian Smith, a társaság elnöke levelet írt a tagoknak, amelyben aggodalmát fejezte ki az erőszakos nyelvhasználat, valamint annak a szervezet értékeire jelentett fenyegető jellege miatt. Az esetet a Royal Society következő tanácsülésén részletesen is megvitatják.

Elon Musk 2018-ban lett a szervezet tagja az űr- és járműiparban végzett munkájáért, részvételét viszont egyre többen vitatják. Sok kutató a politikai ügyei, leginkább a Donald Trump kormányzati hatékonysági hivatalában betöltött szerepe miatt támadja, az ugyanis az amerikai tudományos finanszírozást is csökkentette.

A Royal Societynél márciusban úgy döntöttek, maradhat. Több tag is úgy véli, hogy bármilyen kísérlet a kizárására a szólásszabadság korlátozásának lenne tekinthető.

Sir Adrian Smith mostani levelében nem nevesítette Muskot, de a szövegkörnyezetből egyértelműen beazonosítható – a társaság elnöke utalt egy, a Royal Societyhez köthető személy londoni tüntetésen elhangzott beszédére. „Legtöbben szerencsésnek mondhatjuk magunkat, hogy olyan környezetben élhetünk, ahol a tolerancia, az udvariasság, a mások iránti tisztelet és a szólásszabadság alapvető értékei széles körben elfogadottak és tiszteletben tartottak, mi ezeket természetesnek vesszük. Nem véletlen, hogy az emberi értelem és a tudomány is rendkívüli mértékben virágzott ebben az időszakban.

Ezekre az értékekre ma már valódi fenyegetések leselkednek

– zárta levelét.

Amennyiben a milliárdost kizárnák a társaságból, az történelmi jelentőségű lenne. Utoljára 250 éve fordult elő hasonló, akkor a német Rudolf Erich Raspét tették ki lopás és csalás gyanúja miatt.