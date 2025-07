Kiderült, mikor térhet vissza Magyarországra Kapu Tibor

Július 15-én sikeresen landolt a Földön Kapu Tibor és az Axiom Space legénysége, miután közel három hetet töltöttek a Nemzetközi Űrállomáson. Hazánk hivatalosan második űrhajósa és első asztronautája, aki a Nemzetközi Űrállomást is megjárta, visszatérése után a TV2-nek adott interjút, amelyben elmondta, jól halad a rehabilitáció, azonban még 4 hét választja el attól, hogy visszatérjen Magyarországra.

Elsőként ugyanis át kell esniük egy kettő hetes rehabilitációs időszakon, melyet követően egy szintén kettő hetes periódus következik, amikor megosztják tapasztalataikat a NASA, az Axiom Space és a SpaceX kollégiával. A HUNOR asztronautája elmondta: a Földre való visszatérés után nemcsak az ember izmainak kell ilyenkor visszaállniuk a normális kerékvágásba, hanem azt is be kell látni, hogy a gravitációs környezetben minden egyes porcikája nehéz.

Sosem fogom elfelejteni azt, hogy amikor vízre szálltunk és ott voltunk még mindig a kapszulában, megemeltem a kezemet és visszaesett magától. Úgyhogy tényleg minden egyes sejtem sokkal nehezebb volt, mint azt én gondoltam volna.

Az interjúban elmondta, hogy a felbocsátás teljesen más érzés volt a visszatéréshez képest, ugyanis előbbinél a gravitációs környezetből indultak, és ilyenkor „az az erő, amikor felébred, az a morajlás, az a rezgés, ami a rakétát és a kabinjukat átjárja, az elképesztően jó érzés”. Hozzátette: indiai kollégájával az első pár percet „végignevették és végigsikongták, mert annyira élvezték a felbocsátást”.

A Földre való visszatérés kapcsán elmondta, hogy négy ejtőernyőjük van, amelyek közül ha eggyel vagy kettővel bármi baj van, akkor azt még túlélik, de ha több is besül, akkor azzal már sok mindent nem lehet kezdeni. Éppen ezért az űrutazásnak az egyik legkellemesebb része, amikor négy ejtőernyőt látnak nyitva maguk előtt a képernyőn. Hozzátette: amikor 95–90 kilométer magasan ütközni kezdtek a légkörrel, a kapszula és a csavarjainak rezgése nagyon élővé tette a visszatérést.

Milyen volt az élet odafent?

A nyíregyházi születésű Kapu Tibor elmondta, hogy az ISS-re olyan kísérleteket vittek fel, amelyek a jövő kérdéseit válaszolják meg, és amelyek által jobban megérthetjük a hosszú távú űrutazás hatásait. Kapu szerint nem titok, hogy az emberiség vissza készül menni a Holdra, és el szeretnének jutni a Marsra is, utóbbi pedig a mostani technológiákkal legalább két évig tart.

Senki a világon nem töltött még két évet egyhuzamban a világűrben

– mondta.

Az űrhajósok hosszú távú táplálására szánt növények mellett gyógyszerkísérleteket is vittek fel, amelyek például arra adhatnak választ, hogy mi történik akkor, ha az embernek elkezd romlani a látása. Illetve az ödéma kezelésére is megoldást adhatnak, ami ilyenkor gyakran megtörténik az űrhajósoknál. A mindennapi programokat érintve elmondta, hogy eleinte sokszor verte be a fejét vagy a kezét fémtárgyakba odafent, de az alvásra gyorsan át tudott szellemülni lebegve is.

Zuhanyozni azonban nem tudnak. Erre a célra vannak olyan törölközőik, amelyek át vannak itatva egy „tusfürdőszerű dologgal”, és ezeket a törölközőket töltik meg meleg vízzel, amivel később megmosakodhatnak. Az interjúban elárulta: nagyon szívesen gondol arra, hogy olyan űrhajós legyen, aki még többet repül ennél. A legfontosabbnak azonban azt érezte, hogy megüzenje a magyaroknak: sikeres küldetést zártak, de nemcsak ebben a három hétben, hanem a sok év munka során is, amit beletettek.