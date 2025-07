„Itt, a világűrben semmi nem adott az emberi élethez” – középiskolások kérdéseire válaszolt Kapu Tibor az űrből

Az Országos Középiskolai Tanulmányi Versenyen (OKTV) győztes diákok kérdéseire válaszolt a Nemzetközi Űrállomás (ISS) fedélzetéről Kapu Tibor kutatóűrhajós szerdán, amelyről a közmédia számolt be.

Kapu Tibor a súlytalanságról feltett kérdésre válaszolva elmondta, ebben az állapotban lebegni és megszokni azt, hogy gyakorlatilag „minden irányban lehet minden”, eleinte szokatlan. Hozzátette, fel kell ismerni bizonyos mintázatokat, és akkor könnyen tud tájékozódni, egy nap után hozzá lehet szokni mindenhez. Arra a kérdésre, hogy a kémia jobb megismerését segíthetik-e a küldetés kutatásai, azt mondta, főleg biológiai és fizikai kutatásokat végeznek, ugyanakkor a kristálytan területén születtek eredmények. Mint mondta, korábbi küldetésben zajlott kutatásban fehérjéket kristályosítottak az űrben, amelyek a gyógyszergyártásban hasznosulhatnak.

Számos állat- és növényfaj járt már az űrállomáson, a kutatóűrhajós bemutatta a búzát és a retket, amelyet ott termesztettek. Beszélt egy másik kísérletről is, bemutatta azt a dobozt, amelyben jelenleg muslicák nőnek, azért, hogy végül a DNS-üket megvizsgálják. Ezen kívül még olyan egzotikusabb állatok is jártak már az ISS fedélzetén, mint például a skorpió, de korábban pókokkal is kísérleteztek.

Az űrállomáson vizet bontanak elektrolízissel az oxigén előállításához, válaszolta arra a kérdésre, hogyan állítanak elő oxigént az űrben. Kapu Tibor szerint ez nagyon szép példája annak, hogy az ISS egy hatalmas körforgás.

Itt, a világűrben semmi nem adott az emberi élethez. Se oxigén, se víz, tényleg gyakorlatilag a napfény az egyetlen, amit tudnék mondani. Úgyhogy minden, ami a mi életünkhöz itt szükséges, azt nekünk vagy elő kell állítanunk, vagy föl kell hozni

– mondta a kutatóűrhajós.

A részben a budapesti HUNIVERZUM Látogatóközpontban tartott eseményen Ferencz Orsolya űrkutatásért felelős miniszteri biztos is közreműködött. Ő azt jegyezte meg, hogy az ISS fedélzetén a magyar kutatóűrhajós által végzett kísérletek révén hazai egyetemek, kutatóműhelyek és vállalatok kapnak lehetőséget arra, hogy a csúcstechnológia területén a világűrben képviseltessék magukat és kutatásaikat. „Ez a küldetés emellett különös jelentőséggel bír a fiatalabb generációk számára, hiszen célunk az űrtudományok iránti érdeklődés felkeltése, valamint a természettudományok, a technológia, a mérnöki tudományok és a matematika iránti elköteleződés erősítése hazánkban” – tette hozzá. Az OKTV-n győztes diákok részvételét a beszélgetésen éppen azért tartotta fontosnak, mert ők „a jövő tudományos életének alapjait fektetik le”.