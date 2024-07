Népszerű videójátékról neveztek el egy új állatot

Egy népszerű videójáték, a League of Legends egyik karakteréről neveztek el egy újonnan felfedezett fajt – derül ki a Pensoft Publishers közleményéből. A korábban ismeretlen állat ugyanis a kutatókat Teemora, egy mosómedvéhez hasonlító, kis szőrös lényre emlékeztette.

Amint a róla szóló tanulmányból kiderül, a Gothus teemo egy apró, kis sörtékkel borított rák, amelyet barna minták díszítenek. A faj példányaira a Dél-kínai-tenger korallzátonyainál találtak rá búvárkodás közben.

Felfedezésével viszont nemcsak egy új fajjal, de egy teljesen új nemmel is bővült a rákok rendszertana.Az új nemet (Gothus) szintén egy játékról nevezték el, a góról, amely már mintegy 2500 évvel a League of Legends előtt is létezett.

A szakértők szerint a G. teemo tökéletes bizonyítéka annak, hogy a tengerek korallzátonyai számtalan ismeretlen állatnak adnak otthont, amelyek csak arra várnak, hogy felfedezzük őket.