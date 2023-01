Ebben a gyorsétteremben emberi csontok vannak kiállítva

A Róma közelében fekvő Colli Albani dombsága leginkább a tradicionális fogásokkal büszkélkedő településeiről ismert, Marino városa viszont az utóbbi években a helyi McDonald’s miatt vált híressé – írja az IFLScience.

Az épület alatt ugyanis egy ókori római út és három sír található, amelyek meg is tekinthetőek a gyorsétteremben.

Az ősi út a világhírű Via Appia mellett húzódik. Bár a 195 kilométer hosszú, Rómába vezető Via Appia gyakorlatilag máig használatban van, sok kisebb környező út a Római Birodalom hanyatlásával elveszett.

A marinói szakaszt valamikor az időszámítás szerinti 2-3. században hagyták el, előbb talaj, majd növényzet borította be az utat. A környéket ekkor kezdték el temetkezési helyként használni, a McDonald’s alatt fekvő 45 méter hosszú szakasz mentén három sír is található. A nyughelyek egy egykori vízelvezető csatornán helyezkednek el, a mellettük lévő fal még ma is áll.

FACT #1083: An ancient Roman road was discovered during the construction of a McDonald’s in Marino, Italy in 2014. pic.twitter.com/hJLT53E84d

