Tacskók is voltak a római gladiátorok között

Tacskók harcolhattak medvék és más nagy testű állatok ellen a római Colosseumban, emellett akrobatikus trükkökkel is szórakoztathatták a nézőket – írja a Science Alert. Erre a következtetésre jutottak azok a régészek, akik apró kutyák maradványaira bukkantak a 2000 éves amfiteátrum csatornáiban.

A venatio egy olyan ókori római előadás volt, amelyben állatokat harcoltattak egymással, illetve cirkuszi mutatványokra tanították őket. Erre használhatták azokat a nagyjából 30 centiméter magas kutyákat is, amelyeknek csontjait nemrégiben megtalálták a Colosseum kanálisaiban.

Ezek az állatok természetesen nem a ma ismert tacskók voltak, hiszen azokat csak a 18. században tenyésztették ki, hanem azok ősei lehettek. A felfedezésre egy egy évig tartó kutatás során születtek meg, a vizsgálatban egy 70 méteres csatornarendszert tártak fel a régészek. A kutatók az említett csontok mellett leopárdok, oroszlánok, medvék és struccok maradványait is felfedték. Továbbá olyan ételek nyomait is megtalálták, amelyeket a nézők fogyaszthattak: gyümölcsöket, dióféléket és olívabogyókat. Mindezek mellett 50 darab bronzérme és egy Marcus Aurelius korabeli ezüstpénz is előkerült.