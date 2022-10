24 ezer éves, élő fajra bukkantak az örök jégben

A rotiferek, másnéven kerekes férgek mikroszkopikus, édesvízben élő többsejtű szervezetek. Az már korábban is tudva lévő volt ezekkel kapcsolatban, hogy még folyékony nitrogénben is ellenállnak a fagyasztásnak, ahogy a forralásnak, a szárazságnak, a sugárzásnak, sőt, anélkül is képesek évmilliókig fennmaradni, hogy párosodnának. Egy nemrégiben végzett tanulmány során 24 ezer éves szibériai permafrosztot tártak fel, amelyben élő rotifereket találtak. A felfedezés egy új képességét tárta fel a fajnak, írja a Wired.

Nem ez az egyetlen faj, ami az örök jégből előkerülhet, ugyanezen kutatócsoport ugyanis egy korábbi feltárása során 40 ezer éves fonalférgekre bukkant a régió permafrosztjában. Az ősi mohák, vírusok és baktériumok mind lenyűgözően hosszú élettartamot mutattak ezeken a jeges területeken. Ez pedig további aggodalomra adhat okot a gleccserek és a permafroszt olvadásával, amelyek számos káros kórokozót terjeszthetnek el.

Azonban mivel a bdelloid rotiferek csak a baktériumokra, algákra és törmelékekre jelentenek veszélyt, nincs komoly ok az aggodalomra.

Egy orosz kriológiai laborban nagyjából egy évtizede folytatnak kutatásokat a szibériai permafroszttal, ősi organizmusok után kutatva. Friss felfedezésük során az élő bdelloida rotifereket a talajminták körülbelül egy hónapig tartó tenyésztése után találták meg. Ennek az osztálynak egyénei rendkívül érdekes módon, klónozással szaporodnak. Ez a tény nagyban megkönnyítette a fagyasztás nélküli törzs jellemzőinek és viselkedésének vizsgálatát.

A csapatot természetesen az motiválta, hogy megértsék a hibernációs folyamatot, és betekintést nyerjenek abba, hogy a rotiferek hogyan maradnak fenn ilyen sokáig. Első lépésként a kutatók ezért egy hétre -15 Celsius-fokon lefagyasztották a klónozott egyedek egy részét, és videókat készítettek azok újraéledéséről. A kutatók e során megállapították, hogy nem minden klón marad életben, azonban a lassú fagyasztási folyamatot nagyon jól bírták az egyedek, és képesek voltak megakadályozni a végzetes jégkristályok kialakulását. A kutatók az organizmus túlélésének megértése céljából további kutatásokat végeznek majd.