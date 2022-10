Rejtély, hogyan került a világháborús hajó egy tó fenekére

Egy apadó kaliforniai víztározóból került el egy, a második világháború idején használt hajó – írja az IFLScience.

Egyelőre nem tisztázott, hogy miként került a tóba a roncs.

A Shasta-Trinity Nemzeti Park a hétvégén számolt be a furcsa esetről, amely tavaly ősszel történt. A Shastai-tó 2021 nyarán elkezdett kiszáradni, a folyamat hatására kerültek elő a partraszállító jármű maradványai.

A park a Facebookon azt írta, a roncs elmozdítása során festett számokat fedeztek fel a rámpáján. A 31-17-es jelzés arra utalt, hogy a hajó a USS Monroviához tartozott.

This boat appeared in low water of Shasta Lake. It is marked ’31-17′ confirming it as a boat assigned to the Attack Transport USS Monrovia. This ship was Patton’s HQ during the invasion of Sicily. The circumstance of its sinking remains a mystery. pic.twitter.com/y7foKWbExt

— Shasta-Trinity NF (@ShastaTrinityNF) October 9, 2022