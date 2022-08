Ő volt Hollywood legpechesebb színésze

Az 1932-ben született Peter Seamus O’Toole megfelelő végzettség híján ösztöndíjasként jutott be a londoni királyi színiakadémiára, és a hatvanas évek elején már elismert Shakespeare-színészként tartották nyilván. A televízióban 1954-ben A vörös Pimpernelben, a filmvásznon 1959-ben a Stevenson romantikus regénye nyomán forgatott Gyermekrablás című alkotásban tűnt fel – írja a Múlt-kor.hu.

Világhír és alkoholizmus

Karrierje 1962-ben ívelt fel, amikor őt választották ki a legendás angol hírszerzőről szóló Arábiai Lawrence című, hét Oscar-díjjal kitüntetett film főszerepére. Alakításáért első alkalommal jelölték az Oscar-díjra, és egy csapásra a legnagyobb sztárok között találta magát: játszott melodrámában, musicalben, komédiában és történelmi eposzban. A hatvanas évek végén és a hetvenes évek elején újabb három alkalommal jelölték Oscar-díjra, a Viszlát, Mr. Chips és Az oroszlán télen című filmekben, valamint A felső tízezer című angol vígjátékban nyújtott alakításáért.

A világhírnévnek azonban árnyoldalai is voltak. A mélyről jött színész magánéletét botrányok tarkították, házassága zátonyra futott, pályafutását, sőt életét is veszélyeztette alkoholizmusa. 1975-ben ugyan egy súlyos betegség és operáció miatt felhagyott káros szenvedélyével, de sohasem nem bánta meg ivással töltött éveit.

Rekorder a férfiak között

1982-ben immár hetedszer jelölték Oscar-díjra. A gálákról azonban mindig üres kézzel távozott, így amikor 2003-ban életmű-Oscarral jutalmazták, szarkasztikus levélben kérte: várjanak még tíz évig, ő pedig igyekszik egy „rendes” díjat kiérdemelni.

A filmakadémia nem hajlott a halasztásra, így végül mégis átvette a kitüntetést, méghozzá az Oscar-jelölések tekintetében csúcstartó Meryl Streeptől. 2006-ban a Vénusz című filmért, amelyben egy idős színészt alakított, nyolcadszor jelölték az Oscar-díjra, amelyet nyolcadszor sem kapott meg. A férfi színészek között ezzel ő tartja a negatív rekordot.

Peter O’Toole fél évszázad alatt csaknem száz filmben szerepelt, többnyire valós személyeket keltett életre, volt király, császár, herceg és pápa, de Hindenburg német államfő és az idős Casanova is. Röviddel nyolcvanadik születésnapja előtt jelentette be visszavonulását. Pályafutását érzelmileg és anyagilag is sikeresnek ítélte, szavai szerint „száraz szemmel és mély hálával” búcsúzott szakmájától. 2013. december 14-én hunyt el egy londoni kórházban.