A világűrből örökítették meg Budapestet

Az Európai Űrügynökség (ESA) földfigyelő csoportja a Twitteren osztott meg egy képet Budapestről. „A várost egykor a »Duna királynőjének« nevezték, két részből, Budából és Pestből áll, amelyek a folyó két oldalán helyezkednek el, és egy sor híd köti össze őket” – olvasható a bejegyzésben.

.@esa Member and Cooperating States series: #Budapest 🇭🇺

The city was once called the “Queen of the Danube” and consists of two parts, Buda and Pest, which are situated on opposite sides of the river and connected by a series of bridges. pic.twitter.com/0NGwp1zOqR

— ESA EarthObservation (@ESA_EO) July 15, 2022