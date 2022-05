Évről évre kevesebbet aludhatunk a klímaváltozás miatt

A klímaváltozás emberi életre gyakorolt hatásaival foglalkozó legtöbb kutatás általában arra összpontosít, hogy a szélsőséges időjárási események hogyan befolyásolják a gazdasági és társadalmi egészségügyi helyzetet. Az éghajlatváltozás azonban komoly befolyással lehet az alapvető napi emberi tevékenységekre is – beleértve a jóléthez elengedhetetlen viselkedési, pszichológiai és fiziológiai következményeket. A One Earth tudományos folyóiratban megjelent friss tanulmányban a Koppenhágai Egyetem kutatói arról számolnak be, hogy a növekvő átlaghőmérséklet negatívan befolyásolhatja az olyan mindennapi, az egészségünkhöz elengedhetetlen tevékenységeket is, mint a megfelelő minőségű és mennyiségű alvás – olvasható az EurekAlerten megjelent sajtóközleményben.

Az eredmények azt mutatják, hogy 2099-re az optimálistól lényegesen eltérő hőmérséklet 50-58 óra alvást vehet el egy embertől átlagosan egy év alatt. Ahogy az a klímaváltozással lenni szokott, a következmények lényegesen jobban érintik a fejlődő, szegényebb országok lakóit, illetve ez esetben az idősebb felnőtteket és a nőket is.

Ahhoz, hogy megalapozott klímapolitikai döntéseket hozhassunk, jobban figyelembe kell vennünk a klímaváltozás hatásainak teljes spektrumát

– mondta a tanulmány vezető szerzője, Kelton Minor.

Régóta ismert, hogy a klímaváltozással egyre gyakoribb forró napok növelik a halálozások és a kórházi kezelések számát, és rontják a teljesítményt, de a hatások mögött meghúzódó biológiai és viselkedési mechanizmusokat eddig nem ismerték jól – ehhez adhat fontos információt ez a friss kutatás. Az Egyesült Államokból gyűjtött legújabb adatok arra utalnak, hogy meleg időben romlik az alvásminőség, de továbbra sem világos, hogy a hőmérséklet-ingadozások hogyan befolyásolhatják az objektív alvási eredményeket a különböző globális éghajlati viszonyok között élő embereknél.

A kísérletben a kutatók anonimizált globális alvásadatokat használtak, az adatcsomag 7 millió éjszakai alvásrekordot tartalmazott több mint 47 000 felnőttől 68 országból, az Antarktisz kivételével az összes kontinensre kiterjedően. Kiderült, hogy a nagyon meleg éjszakákon (30 Celsius-foknál magasabb) az alvási időtartam átlagosan valamivel több mint 14 perccel csökken.

A hőmérséklet emelkedésével annak valószínűsége is nő, hogy az ember az általában egészségesnek számító hét óránál kevesebbet alszik.

Alváslaboratóriumokban végzett korábbi vizsgálatok kimutatták, hogy az emberek és az állatok is rosszabbul alszanak, ha a hőmérséklet túl meleg vagy túl hideg. Ezt a kutatást azonban korlátozta az, hogy az emberek mennyire módosítják a viselkedésüket a való világban: befolyásolják az alvási környezetük hőmérsékletét, például fűtéssel vagy légkondicionálással. A jelenlegi kutatás során a szakértők egyébként azt találták, hogy normál életvitel mellett az emberek sokkal jobban alkalmazkodnak a hidegebb külső hőmérsékletekhez, mint a melegebb körülményekhez.