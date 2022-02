Egy évvel a fertőzés után is szívproblémákat okozhat a koronavírus

Elkészült az egyik első igazán hosszú távú kutatás a koronavírus-fertőzés hosszú távú következményeiről. A Nature Medicine szakfolyóiratban megjelent tanulmány szerint a koronavíruson átesettek akár még hónapokkal később is szívproblémákkal küzdhetnek, és bár ennek valószínűsége egyenes arányban nő a fertőzés súlyosságával, az enyhe betegségen átesettek is veszélyeztetettek lehetnek.

Amerikai kutatók több mint 150 000 koronavírus-fertőzött adatait hasonlították össze egy hasonló összetételű kontrollcsoportéval. Nemcsak a koronavírus-járvány alatti, hanem az az előtti adatokat is figyelembe vették. Ez utóbbi azért fontos, mert a fertőzésen kívül egy világjárvány során más is befolyásolhatja a szív egészségét a betegségen kívül, de mégis a pandémiához köthetően.

A kutatási eredmények hozzáadnak ahhoz a növekvő mennyiségű tudásanyaghoz, amivel a hosszú coviddal kapcsolatban rendelkezünk. Azt már tudjuk, hogy egy koronavírus-fertőzés hatásai a betegség elmúlta után is fennmaradhatnak, többek között fáradtság, kognitív zavarok és károsodott szaglás jelentkezhet. Most azonban kiderült, hogy

akár 12 hónappal később is szívproblémák jelentkezhetnek a fertőzés következtében.

A kutatók konzisztens mintázatot találtak függetlenül attól, hogy melyik csoportot használták kontrollcsoportként: a pandémia előtti adatokat, vagy a járvány közben a fertőzésen át nem esettekről információkat. A koronavírus-fertőzésen átesettek minden esetben nagyobb eséllyel lettek szívproblémásak, megnőtt a kockázata annak, hogy a betegséget követő 12 hónapban szív- és érrendszeri problémákkal diagnosztizálják őket. Összehasonlítva azokkal az emberekkel, akiknél nem diagnosztizáltak koronavírus-fertőzést, a betegségen átesetteknél 52%-kal nagyobb volt a stroke előfordulásának esélye, 72%-kal nagyobb a pitvarfibrilláció (a szabálytalan szívverés egy fajtája), és kétszeres a szívgyulladás kockázata.

„Nem túl biztató, amit találtunk” – mondta Ziyad Al-Aly, a tanulmány egyik szerzője, a Washington Egyetem kutatója. „A COVID-19 súlyos szív- és érrendszeri szövődményekhez és halálhoz vezethet. A szív nem regenerálódik, nem gyógyul könnyen károsodás után. Ezek olyan betegségek, amelyek egy életen át végigkísérik az embereket.”

A koronavírus-fertőzés komoly veszélyt jelent a szívre, korábbi kutatások kimutatták, hogy az intenzív ellátásra szoruló betegeknél volt a legnagyobb a kockázat, ezt követték a sorban kórházi kezelés alatt állók. De sok betegség magasabb kockázata gyakran továbbra is fennáll azoknál is, akiknél enyhébb lefolyású volt a betegség, valamint azoknál, akiknél nem állnak fenn a szívbetegség kockázati tényezői, beleértve a fiatalabbakat is. És mivel világszerte több százmillió embert fertőzött már meg a koronavírus, a tartós szívproblémákkal küzdők száma valószínűleg jelentős, még akkor is, ha általánosságban alacsony a kockázata a szívkárosodásra azoknak, akik enyhe tünetekkel estek át a fertőzésen.

Fontos megjegyezni, hogy a kutatók a járvány első évében vizsgálódtak, így nem tiszta, hogy például a delta vagy az omikron variáns hogyan befolyásolhatja a szívproblémák előfordulásának esélyét.