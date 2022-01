Hazánkban is megjelent a flurona, a COVID és az influenza párosa

Fluronának nevezték el a tünetegyüttest, amely a COVID-ot és az influenzát egyesíti magában, az első hír egy izraeli esetről szólt. A magyar Neumann Labs közleménye szerint azonban biztosan nem csak ott alakult ki a kettős fertőzés:

az elmúlt hetekben itthon már két esetben is azonosították a koronavírus és az influenza kettős fertőzését. Mindkét beteg fiatal, 30 év alatti.

A tudósok eddig is hangsúlyozták, hogy a két vírus akár egyszerre is elkapható, és ebben az esetben akár súlyosabb lefolyású lehet a megbetegedés, és jelentősen nagyobb esély is lehet a halálos kimenetelre – mondja Nyíri Miklós, a Neumann Labs ügyvezetője.

Hozzáteszi: „Tömegesen szerencsére eddig ez nem fordult elő, de az már biztos, hogy az egészségügyi és diagnosztikai ellátásnak fel kell készülnie, hogy lesznek kettős fertőzött esetek is. Nálunk jelenleg napi 4-5 influenzás esetet találunk, de az influenza-járvány még el sem kezdődött, és az omikron gyors terjedése miatt az ötödik hullám is valószínűsíthető.”

Mindez azért is jelenthet problémát, mert a különböző eredetű légúti fertőzések (COVID19, influenza) tünetei – így például láz, köhögés, fáradtság, ízületi fájdalom – nagyon hasonlóak, így a betegséget észlelő emberek nem tudhatják biztosan, hogy melyik vírust is kapták el. Sok influenzás diagnosztizálja magát koronavírusosnak és fordítva.

A már említett izraeli fertőzés egyébként viszonylag enyhe lefolyású volt, az ottani egészségügyi minisztérium még vizsgálja az esetet.