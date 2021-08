Katicabogarat találtak egy férfi belében

Keith Siau gasztroenterológus a közelmúltban a Twitteren elevenített fel egy furcsa, 2019-es tanulmányt – írja az IFLScience.

A publikációban egy olyan férfit mutatnak be, akinek vastagbelében az endoszkópia során egy katicabogarat találtak.

A vizsgálatot megelőzően a páciensnek hashajtót adtak, hogy a bél a lehető legtisztább legyen. A szakértők úgy vélik, hogy a rovar az emésztőrendszeren történő gyors áthaladás miatt maradhatott ilyen ép.

Continuing the tour of insects found during colonoscopy, I present Exhibit B: ladybird 🐞 https://t.co/LLwIZTFPF9 pic.twitter.com/GXJAnsmyH3

— Keith Siau (@drkeithsiau) August 1, 2021