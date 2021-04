Koronavírus: ezek a gyógyszerek hatékonyak a kezelésben

Hiánypótló, folyamatosan frissülő grafikon készült egy brit tudományos szaklapban az elérhető koronavírus-gyógyszerekre, és azok hatásosságára különböző szituációkban. A BMJ infografikáját a szakértők rendszeresen frissítik az újabb beérkező adatok alapján.

A grafika egyébként tulajdonképpen egy szépen megszerkesztett metaanalízis, ami mindig beleszámolja az újabb és újabb kutatásokat és preprinteket is az eredménybe. Sőt, a készítők még a publikálatlan tanulmányokat is átnézik a témában, és listázzák a közeljövőben várhatókat is. Ezen cikk publikálásakor egy április 6-i frissítést látni, ami 121 tanulmányt, 52 preprintet, valamint 23 még nem publikált tanulmányt foglal magában. A gyógyszereket három kategóriába sorolják: abba, amelyek használnak, abba, amelyek nem jobbak, mint a hagyományos kezelés, illetve abba, ami úgy tűnik, nem használ az adott problémára.

Akadnak még olyan szerek, amelyek bizonyos szituációban kifejezetten ártóak.

Az infografikából kiderül, hogy a kortikoszteroidok például valószínűleg csökkentik a halálozás esélyét, ezeket itthon is használják a kezelésre. Jól teljesítettek még abban a kategóriában is, amely a lélegeztetőgépmentes napokat mutatja meg. A halálozást csökkentő szerek között a második a kolchicin, ezeken kívül azonban még csekély bizonyíték sincs arra, hogy bármelyik másik szer megmenthetné a súlyos eseteket, legalább is a rendelkezésre álló klinikai kutatások szerint.

Mit adunk itthon?

Megkérdeztük Dr. Prinz Gyula belgyógyászt, infektológust, hogy Magyarországon milyen gyógyszereket használnak a kezelésre. A szakértő elmondta, hogy nagyjából a brit és az amerikai ajánlások alapján dolgoznak az orvosok, de természetesen vannak eltérések.

Az itthon is használt favipiravir 3 kutatás alapján nagyon hasznosnak tűnik a kórházi kezelés és a tünetek hosszának csökkentésében. A szintén használt remdesivir a gépi lélegeztetés idején bizonyult hatásosnak 4 kutatás alapján. Egyes forrásaink szerint vannak kórházak, ahol doxiciklint is használnak, ami egy széles spektrumú antibiotikum, és a gyulladásra adják – ez azonban az infografikán nem szerepel kifejezetten hatékonynak. Ugyanezen források szerint gyulladásra egyes helyeken a ceftriaxon antibiotikumot is adják itthon.

Itthon használnak továbbá még antikoagulánsokat, amelyek egyfajta véralvadásgátlók, ezek a hagyományos ellátással egy szinten szerepelnek a BMJ infografikáján, ha a halálozás megakadályozását nézzük – viszont ebben a kategóriában a remdesivirnél jobban teljesítenek. Adják a betegeknek a tocilizumab nevű IL-6-gátlót, ami szintén egy szinten van a standard eljárással, de annál némileg hatékonyabb, ha a halálozás csökkentését nézzük. A gépi lélegeztetés csökkentésében viszont igencsak hatékonyak a kutatási eredmények szerint, és nagyon kevés mellékhatással járnak. A kórházi kezelés hosszát nagyon hatékonyan csökkentik, valamint enyhén növelik a lélegeztetőgép nélkül eltöltött napok számát.

Használnak még itthon Janus-kináz (JAK) gátlókat is, amelyek a brit grafika szerint némileg hatékonyabbak lehetnek a hagyományos ellátásnál a halálozás meggátolásában, és nagyon hatékonyak a gépi lélegeztetés megakadályozásában, valamint a leghatékonyabb a lélegeztetés hosszának csökkentésében.

A hagyományos ellátás ebben az esetben vagy a tünetek esetén egyébként alkalmazott ellátást, vagy pedig a kutatásokban alkalmazott placebót jelentette.