Brutális erejű cunamit okozhat egy gleccser olvadása

Gyorsan olvad Alaszka egyik gleccsere, amely évszázadok óta tart egy hegyoldalt. A szakértők szerint a területnél folyamatos, lassú földcsuszamlás figyelhető meg, de elképzelhető, hogy idővel egy valódi földcsuszamlás is kialakul. Egy friss tanulmány alapján 2010 és 2017 óta a lejtő 120 métert mozdult el – írja a Phys.org. Ez az első alkalom, amikor precízen felmérték, hogy miként zuhan a dél-alaszkai Vilmos herceg-öbölnél található hegyoldal a Barry-gleccser zsugorodása miatt.

Több kutató is úgy gondolja, hogy egy hirtelen földcsuszamlással elképesztő erejű szökőár alakulhat ki a térségben. Chunli Dai, az Ohiói Állami Egyetem munkatársa és kollégái még az esemény előtt fel akarják mérni a talaj mozgását. A csapat adatai alapján 2006 óta a Barry-gleccser példátlanul gyorsan olvad, évente mintegy 40 métert veszít vastagságából.

Nem ritka, hogy a gleccserek olvadása miatt földcsuszamlások jelentkezzenek, ahogy az sem, hogy a folyamat hatására cunamik alakuljanak ki. Szerencsére ezek a legtöbbször a lakott területektől távol történnek, 2017-ben ugyanakkor egy ilyen szökőárban halt meg négy ember Grönlandon.

A szakértők szerint a globális felmelegedés hatására egyre több hasonló jelenség alakulhat ki.

Daiék szerint amennyiben a Vilmos herceg-öbölben egyszerre szakadna le a földtömeg, akkora cunami jönne létre, amely már a lakott területeket is érintené, de halászokat és turistákat is veszélyeztetne. A modellek alapján a közeli Whittier városát 10 méteres hullámok is elérhetnék, a szökőár ráadásul a tengerben húzódó száloptikai vonalakat is károsíthatná. Az esemény hatására egy 1989-as olajkatasztrófa elraktározódott szennyeződései is felszabadulhatnának.

Dai és kollégái úgy vélik, hogy ha egyszer megtörténik a hirtelen földcsuszamlás, az beláthatatlan következményekkel járhat.

Kiemelt kép: Paul Souders / Getty Images