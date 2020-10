Példátlan cunami alakulhat ki egy gleccser olvadása miatt

Szakértők egy csoportja májusban nyílt levélben figyelmeztette az Alaszkai Természeti Erőforrások Hivatalát, hogy hatalmas szökőár alakulhat ki az állam déli részén – írja a Live Science. A kutatók úgy vélik, hogy az esemény az elkövetkező két évtizedben, legkorábban egy év múlva következhet be.

A szakértők szerint a dél-alaszkai Vilmos herceg-öbölnél a Barry-gleccser visszavonulása hatással van a környező hegyoldalakra. A tengeröböl felett már most lassú földcsuszamlás zajlik, ha azonban a sziklafal hirtelen a tengerbe hullik, annak súlyos következményei lesznek.

Bár a régió viszonylag elszigetelt, gyakran fordulnak meg itt kereskedelmi és szabadidős hajók.

Chunli Dai, az Ohiói Állami Egyetem munkatársa szerint becslésük alapján 16-szor több törmelék és 11-szer több energia szabadulhat fel, mint a hírhedt 1958-as, szintén alaszkai, a Lituya-öbölben történt megacunami során. 524 méteres magasságával utóbbi volt a modern idők legnagyobb szökőára. Az államban a közelmúltban is dokumentáltak egy hatalmas cunamit, ezt szintén egy földcsuszamlás idézte elő 2015-ben a Taan-fjordnál.

A levél májusi megjelenése óta nem észleltek jelentősebb talajmozgást a Vilmos herceg-öbölnél – ez azonban nem jelent semmit. Ahogy a helyi gleccser visszahúzódása folytatódik, úgy nő az esélye a hatalmas földcsuszamlásoknak. A különböző szervezetek jelenleg is vizsgálják a térséget, és próbálják felmérni, hogy mekkora szökőár is alakulhatna ki. Egyes kutatók úgy gondolják, hogy az esemény az öböltől távolabbi területeket is érintheti.