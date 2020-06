Szuperföldeket találtak a Naprendszer szomszédságában

A Göttingeni Egyetem által vezetett csapat egy különleges bolygórendszerre bukkant a közeli Gliese 887 jelű vörös törpénél – írja a Phys.org. A csillag körül több szuperföld is kering. Az ilyen égitestek tömege a Földénél nagyobb, de az Uránuszénál és a Neptunuszénál kisebb. A most azonosított exobolygók a vörös törpe lakható zónájának közelében keringenek, ebben a régióban képes folyékony állapotban fennmaradni a víz, ami a földi élet egyik alapja.

A szakértők a chilei Európai Déli Obszervatórium (ESO) segítségével vizsgálták a csillagot, a csapat az objektum fényének változásai alapján következtetett a körülötte fekvő exobolygók jelenlétére.

A csapat két szuperföldet, a 9,3 és a 21,8 napos keringési idejű Gliese 887b-t, illetve Gliese 887c-t azonosította.

A becslések alapján utóbbi égitest felszíni hőmérséklete 70 Celsius-fok lehet.

A mintegy 11 fényévre fekvő Gliese 887 az egyik legközelebbi idegen csillag. Az objektum nagyjából fele akkora, mint a Nap, és sokkal halványabb is. A vizsgálat során az is kiderült, hogy az objektum nem túl aktív, ami kedvezhet a közeli égitesteken az atmoszféra megmaradásának, és így az élet kialakulásának is.