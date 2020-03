Nem is kell drog ahhoz, hogy bedrogozva érezze magát az ember

A szakértőket is meglepte, mit tett az LSD a tinivel

A tudomány egyre inkább érdeklődik aziránt, lehet-e a depressziót pszichedelikus drogokkal kezelni, és ha igen, akkor pontosan hogyan. Erre irányult a McGill Egyetem kutatása is, amely során a szakértők rájöttek: a megfelelő körülmények között vannak, akik csak placebótól képesek olyan állapotba kerülni, mintha tényleg drogot fogyasztottak volna. Az EurekAlerten ismertetett kutatás eddig a legintenzívebb placebo által kiváltott pszichedelikus hatásokról számol be, a placebót kapó résztvevők 61 százaléka számolt be valamilyen hatásról.

A kutatók szerint az eredmények megerősítik, hogy mekkora szerepe van a kontextusnak, a körülményeknek és akár a hangulatnak is a pszichedelikus drogok hatását illetően. A szakértők az eredményeiket a Psychopharmacology tudományos folyóiratban ismertették.

A résztvevők úgy gondolták, hogy olyan kutatásra érkeznek, amely a különböző drogok hatásait vizsgálja a kreativitásra. Összezárták őket olyan körülmények között, amelyek egy pszichedelikus bulira emlékeztettek, falfestéssel, DJ-vel, zenével és színes fényekkel. Hogy a helyzet még hihetőbb legyen,

orvosi köpenyes emberek és biztonsági őrök is részt vettek a színjátékban.

A 33 résztvevőnek azt mondták, olyan szereket kapnak, amelyek hatóanyaga a varázsgombákra hasonlít, és hallucinációkat élhetnek át a következő négy órában tőle. Valójában azonban csak placebót adtak nekik. A résztvevők között felbérelt színészek is voltak, akik eljátszották, hogy érzik a szerek hatását – a kutatók úgy gondolták, hogy ez elhiteti majd az alanyokkal, hogy valódi hatóanyagot kaptak.

A kísérlet vége felé, vagyis a 4 óra lejártához közeledve a résztvevőket megkérdezték, mit tapasztalnak, 61 százalékuk számolt be pszichedelikus hatásról. A mérték egyénektől függött: volt, aki csak enyhe tüneteket észlelt, de volt, aki úgy érezte magát, mintha kifejezetten nagy adagot fogyasztott volna a szerből. Néhány alany látta a falakon található festéket mozogni, volt, akire jobban hatott a gravitáció, és nehezebbnek érezte a mozgást.

Ez a kutatás megmagyarázná azt a hatást, ami akkor jelentkezik, ha valaki érezni kezdi egy drog hatását már csak azért, mert valaki olyan közelében van, aki beszedte, és jelentkeznek nála a hatások. A szakértők megjegyezték: az eredmény azt is mutatja, hogy a placebóhatást sok drogkísérlet alábecsülheti.