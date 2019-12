Nemsokára nyílik az első emberkomposztáló

Nem is annyira zöldek az elektromos rollerek, mint hittük

A nyugati országokban jelenleg az ember kétféleképpen rendelkezhet, mi történjen a testével, ha meghal: vagy eltemetik, vagy elhamvasztják, nagyon más opció jelenleg nincs. 2021-ben azonban ez megváltozhat, legalább is az Egyesült Államokban: Washingtonban ugyanis megnyílik majd a világ első emberkomposztáló üzeme, ami elég rosszul hangzik, de annál szebb mögötte a koncepció.

A Recompose Seattle-ben fog megnyitni, és azt ajánlja a vásárlóinak, hogy természetes, organikus elmúlást garantál, a természettel összhangban – írja a Science Alert. A vállalat már egy ideje működik, de nagyon fű alatt, mivel Washington csak tavaly fogadott el egy olyan határozatot, hogy engedélyezi az emberi komposztálást az államban. A törvény 2020 májusában lép majd életbe, onnantól pedig bárki eltemettetheti magát ezzel a furcsa módszerrel.

A vállalat a testeket egy hatszögletű vázba helyezi majd, és földdel, valamint faforgáccsal vonja be őket. Az organikus anyag és a vázban található levegő hatására egy idő után a földben található mikrobák elkezdenek dolgozni, és szépen lassan lebontják a testet. Az egész folyamat nagyjából 30 napot vesz igénybe, a testből termékeny föld lesz, amiben új élet növekedhet.

A komposztálódás után a családtagok és a barátok haza is vihetik a földet, vagy akár fel is ajánlhatják környezetvédelmi célokra. Ha hazaviszik, akár a hátsó kertben is szétszórhatják, és ültethetnek bele virágokat, hogy

jelképesen új életet adjanak elhunyt szerettüknek.

A megoldással rengeteg szén-dioxid kibocsátásától menthetjük meg a bolygót, környezettudatosabbak lehetünk, mint a hatalmas fa koporsókkal, ráadásul tényleg szép gondolat, hogy a testünkből egyszer új élet szülessen – talán pont egy fa képében, ami segít majd megkötni a szén-dioxidot a levegőből, és hozzájárul, hogy egy kicsit szebb hellyé tegyük a Földet.