Ezért nem lehetett király Géza nagyfejedelem

Elért eredményeiből látszik, Géza nagyfejedelem zseniális politikus volt, a források szerint viszont ő maga nem lehetett keresztény király, mert kezét „emberi vér” szennyezte.

A mai napon akart meghalni, így is lett

Géza nagyfejedelem életéről, tettiről részleteiben gyakorlatilag semmit nem tudunk, ám azok jól ismert következményei alapján mindenképpen széles látókörű, tehetséges reálpolitikusként tekinthetünk rá. Nélküle Szent István nem hozhatta volna létre a keresztény magyar államot, amelynek a sztyeppei népek közül egyedüliként sikerült megmaradnia és fejlődnie Európa közepén.

Mindez legkevésbé sem a kötelező tisztelet diktálta üres fecsegés, lássuk a részleteket annak okán, hogy ma 1022 éve, 997. február 1-jén hunyt el a keresztény Magyarország ősatyja.

Már Taksony

A Magyar Nagyfejedelemség 955-től nyugati irányba beszüntette támadó hadjáratait, ettől kezdve békés kapcsolatkeresés vált jellemzővé a Német-Római Birodalom irányába. Főleg, hogy Taksony nagyfejedelem birtokai a Dunántúlon összpontosultak, és ebből már az is érthető, Géza később miért a nyugati kereszténységet választotta a keleti helyett.

Szövetségesre már csak azért is szükség lehetett, mert mindeddig ismeretlen okból Taksony halála után nem Árpád nemzetségének egy másik ágára, hanem fiára, Gézára szállt a hatalom. Akár az apa, akár a fiú érte el, de az egyenesági leszármazás mindenképp szakítás volt a hagyományokkal, a Zolta-ág (Árpád Zolta nevű fia utódainak) dinasztikus törekvéseit jelzi. Azt sem tudjuk, voltak-e ekkor, és ha igen hányan lehettek a trónra „régi törvény szerint” esélyesebb Árpád-utódok, próbáltak-e bármit is tenni.

A lényeg, hogy Géza igen tudatosan haladt célja felé, ennek első lépéseként feleségül kérte Saroltot, az erdélyi gyula leányát. Ezzel a lépéssel nemcsak az ország második legnagyobb méltóságát kötötte magához, hanem a bizánci rítusú kereszténységet is, a gyula ugyanis ott keresztelkedett.

Sarolt és Géza

A messze földön szépségéről híres Sarolt nem az a pilláit rebegtető, otthon ülő, férjének hímezgetés és imarabegés közben helyeslő feleség volt.

A szép úrnő szerfölött ivott és a lovat vitézek módjára ülte meg, egy embert pedig haragjában meg is ölt … férjét és ami a férjéé volt, maga kormányozta

– írják a források, majd a jámbor papok azon sápítoztak, hogy a fejedelemasszony inkább orsót forgatna, meg hogy kereszténysége mennyi pogánysággal vegyült. Politikai szerepvállalásáról semmiféle információval nem rendelkezünk, ám a kemény, céltudatos nő a dinasztikus célok elérésében erős és hatékony támasza lehetett férjének.

Ennyi idő távlatából esetleg azt is mondhatjuk, összeillettek. Maga Géza ugyan megkeresztelkedett, a krónikás szavai alapján semmi kétség, hogy nem jámborságból vagy valamely valláselméleti meggyőződéstől vezérelve, hanem hűvös logikával, politikai célból.

A mindenható Istennek és a különféle képzelt isteneknek áldozott. Amikor püspöke emiatt szemrehányást tett neki, azt felelte, hogy elég gazdag és hatalmas ahhoz, hogy megtegye … igencsak kegyetlen volt, és sokakat ölt meg hirtelen felindulásból. … Midőn kereszténnyé lett, e hit megerősítése végett tombolt vonakodó alattvalói ellen

– olvassuk különböző szerzőktől.

Gizella, a legjobb feleség

A nagyfejedelem politikájának sok szempontból csúcsát jelentette, amikor fia számára megszerezte Gizella kezét. A nő Európa egyik „legértékesebb” hajadonja volt, testvére később II. Henrik néven német-római császárként uralkodott. A házasság megpecsételte a két monarchia jó viszonyát, egyben a lehető legerősebb biztosítékot adta Géza kezébe István utódlására.

Gizella 995-ben a Magyar Nagyfejedelemség leendő első asszonyaként érkezett a Kárpát-medencébe –nyilvánvaló, hogy a német uralkodóház ha kell, mindent megtesz majd István hatalmának érdekében.

Ha viszont megfordítjuk, azt is jelentheti, hogy István eljövendő uralkodását már Géza idején sem veszélyeztette senki és semmi, így a németeknek sem lehetett akkora dilemma a házasság.

Miért nem lehetett király?

Ha Géza mindent ennyire ügyesen elintézett, vajon miért nem ő választatta magát keresztény királlyá? Talán nem meglepő, hogy fogalmunk sincs. Szent István nagyobbik legendájában olvassuk, hogy egy éjjel Géza csodálatos látomásban részesült, egy gyönyörű ifjú állt elébe, és ezt mondta:

Nem néked adatott meg véghezvinni, amit eszedben forgatsz, mert kezedet emberi vér szennyezi be. Tőled származik a születendő fiú, kire az Úr mindezek elrendezését az isteni gondviselés terveinek megfelelően rábízza.

Mit jelent itt az emberi vér, ami beszennyezi a nagyfejedelem kezét? A X. században nyilván nem ellenség, gonosztevők vagy akár szolgák meggyilkolását olvassák egy uralkodó fejére. Nem kizárt, hogy Géza esetleg azon családtagjai ellen fordult, akik veszélyeztethették volna fia utódlását. Bizonyítani persze nem lehet, ám az is tény, hogy az Árpád hét fiától származó rokonok történetünk idejére egyszerűen eltűntek a forrásokból.

Kivéve az egy Koppányt, aki Géza halála után be is nyújtotta igényét a trónra és Sarolt kezére. Megválaszolhatatlan, ám érdekes kérdés, milyenszerepet játszott az asszony ezekben az időkben, és miért tűnt el ő is egyik pillanatról a másikra a történelem színpadáról?

Két lehetőség adódik. Sarolt vagy fia érdekében önérzetesen visszautasította Koppányt, és inkább a háttérbe vonult, vagy szembefordult Istvánnal, és így kényszerből kellett félreállnia.

Illusztráció: Géza nagyfejedelem a Képes Krónikában/Wikipedia