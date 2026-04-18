Vizsgálatot indít a klinika, ahol az egyik orvosnál az a felirat szerepelt: „tiszás szavazókat nem lát el”

A Femcare Miniklinika vezető orvosa, Kassai Enikő oldalán egy olyan szövegre lettek figyelmesek április 17-én, amely szerint „mostantól nem lát el tiszás pácienseket”, számolt be róla a 444. Ezt követően a weboldal teljesen elérhetetlenné vált.

Az orvos Facebook-bejegyzésben reagált az esetre, amely alapján arra hivatkozik, hogy „valami hekker” írhatta ezt ki az ő nevében. „Ez egy bődületes hazugság több okból is hiszen senki nem tudja, hogy ki kire szavazott. Ezen a héten is mindenkit elláttunk, mind a magánrendelőinkben és a háziorvosi szolgálatban is” – olvasható a posztban. Kassai úgy folytatja ezután, hogy:

Fidesz szavazó voltam és ezt a közösségi médiában is képviseltem!

Kassai felháborítónak tartja, hogy rágalmazással és hitelrontással próbálják tönkretenni, állítása szerint nem fogja annyiban hagyni a dolgot, és azt ígérte, megteszik a szükséges jogi lépéseket. A klinika képviselője, Légrádi Péter a 444-nek küldött e-mailben azt írta,

a kiírás semmilyen formában nem felel meg a valóságnak, a kiírás okaival kapcsolatban belső vizsgálatot kezdeményeztem, aminek nyomán már kiderült, hogy 2 a cégtől távozó félben lévő alkalmazott is hozzáfért az oldal admin felületéhez. Ezzel nem állítom azt, hogy ők lettek volna azok, akik ezt a kiírást eszközölték de érthetőbbé teszi azt, hogy miért került ki ez az oldalra. Hangsúlyozom, hogy a vezető orvos sose tett ilyen kijelentést és nem is fog.

A klinika képviselője – aki a lap szerint egyébként a gödöllői Fidelitas elnöke – közölte, Kassai Enikő azért nem írhatta ki az üzenetet, mert nincs hozzáférése a szerkesztőfelülethez. A belső vizsgálat még folyik, az azonosítást pedig egy független informatikai szakértő bevonásával tervezik.