Idegesítő hiba merült fel az androidos mobiloknál

google, pixel, android, hiba, kisegítő lehetőségek, beállítások
Adrián Zoltán / 24.hu
admin Lányi Örs
2026. 01. 15. 13:10
A Google megerősítette, hogy egy szoftverhiba miatt a hangerőszabályzó gombok nem működnek megfelelően azokon az Android-eszközökön, amelyeken engedélyezve vannak az akadálymentesítési funkciók, közölte a Bleeping Computer.

Egy nemrég közzétett támogatási dokumentum szerint a felhasználói jelentések szerint a hangerőszabályzó gombok hibásan működnek, amikor a Felolvasás funkció aktiválva van az Android-eszközökön. Ez azért aggasztó, mert a funkció lényege, hogy hangosan felolvassa a szöveget és leírja a képernyő elemeit az olvasási nehézségekkel küzdők vagy gyengénlátók számára.

Az újonnan elismert probléma azt okozza, hogy a hangerőgombok a készülék akadálymentesítési hangerejét állítják be a média hangereje helyett, amikor a felhasználók zene-, videó- ​​vagy egyéb hanglejátszást várnak.

Ezenkívül a kameraalkalmazás használata közben sem lehet a hangerőszabályzó gombok megnyomásával fényképeket készíteni, ami egy népszerű funkció az Android-felhasználók körében. A Google kommunikációs emberei nem közölték, pontosan hány felhasználót érintette a probléma, és mely Android-verziókra hatott ki, azonban azóta közölték, hogy a probléma elhárult.

