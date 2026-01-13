Megszűnik egy népszerű Microsoft-szolgáltatás, nem sok időt hagynak a felhasználóknak

A Microsoft január 9-én megkezdte a Microsoft Lens PDF-szkenner alkalmazás Android és iOS eszközökön történő kivezetését, és a tervek szerint a következő hónapban teljesen el is távolítják azt az alkalmazásboltokból – írja a Bleeping Computer.

A korábban Office Lens néven futó app segítségével nyomtatott és kézzel írott szöveget is be lehetett szkennelni, majd a kapott képet képes volt konvertálni PDF, Word, PowerPoint vagy Excel dokumentummá. Az alkalmazást több mint 50 millió alkalommal töltötték le a felhasználók a Play Áruházból, ahol az 5-ös skálán 4,9-es értékeléssel rendelkezett.

A Microsoft már 2025 augusztusában bejelentette az app kivezetését, de a folyamat eléggé elhúzódott.

A meglévő telepítések egy ideig még működni fognak, de március 9-től nem lehet majd új szkennelést végezni az alkalmazással. A korábbi dokumentumokat ezután is el lehet majd érni az appban. A Microsft közölte: a OneDrive-ot ajánlják alternatívaként, a felhőszolgáltatásban ugyanis a jobb alsó sarokban lévő +-jel lekoppintása után a „rögzítés” opciót kiválasztva lehet szkennelni.