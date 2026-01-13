Meghaltál? – ez az alkalmazás értesíti róla szeretteidet

Kínában futótűzként terjed a kissé meghökkentő Meghaltál? elnevezésű mobilalkalmazás – írja a BBC. Az elképzelés egyszerű: ha nem lépsz be legalább kétnaponta és nyomsz meg egy nagy gombot az applikációban, amivel jóvá hagyod hogy élsz, értesítést küld egy előre megadott személynek arról, hogy bajban lehetsz.

Az app tavaly májusban került piacra, de csak az utóbbi hetekben vált igazán népszerűvé az egyedül élő fiatalok körében. Ezzel a legtöbbet letöltött fizetős alkalmazássá vált az országban. Kutatások szerint Kínában az egyszemélyes háztartások száma 2030-ra akár a 200 milliót is elérheti, az alkalmazás pont az ilyen körülmények között élő embereken próbál segíteni. Vakmerő elnevezése azonban negatív visszhangot váltott ki.

Sokan kérvényezték a névváltoztatást Minden rendben?-re vagy Hogy vagy?-ra. Habár népszerűségét, pont nevének köszönheti, az appot létrehozó Moonscape Technologies azt nyilatkozta, hogy fontolóra vették a kritikákat és gondolkodnak egy potenciális névváltoztatáson.

Az applikáció nemzetközi neve Demumu, és világszerte több országban is népszerű: az Egyesült Államokban, Szingapúrban és Hong Kongban második helyen, Ausztráliában és Spanyolországban pedig a negyedik helyen áll a fizetős alkalmazások között.

Az elején még ingyenes alkalmazás mára fizetőssé vált: szerény 8 jüanért, azaz 380 forintért (itthon 499 forintért) megvásárolható. A megalkotókról viszonylag keveset tudni, három emberről van szó, akik mind 1995 után születtek és kis csapatukkal a Honan tartománybeli Csengcsou városában kezdtek neki a fejlesztésnek.

Úgy szeretnének rajta pénzt keresni, hogy eladják a cég 10 százalékát 1 millió jüanért, azaz picit több mint 47 millió forintért. Terveik közt szerepel a célközönség bővítése is: Kína társadalmának egyötöde 60 év fölötti, így az új termék az idősebb korosztályt célozná meg.