Las Vegasban javában zajlik a 2026-os CES kütyüexpó, a világ egyik legnagyobb szakkiállítása, amely remek apropó a nagy gyártók számára, hogy bemutassák a legújabb fejlesztéseiket. Idén a LEGO itt jelentette be az okoskockát, a Boston Dynamics pedig egy robotot, ami forradalmasíthatja az ipari termelést.

Az LG itt leleplezte a legújabb vezeték nélküli okostévéjét, a Motorola az első táblagéppé nyitható mobilját, a Roborock pedig egy olyan robotporszívót, ami lábat „növeszt”, ha lépcsők vagy más akadályok kerülnek az útjába.

A Dyson víziója 2026-ra

Akadnak ugyanakkor olyan jól ismert vállalatok, amelyek nem a CES-en, hanem rendszeresen külön eseményen mutatják be az újdonságaikat. Az Apple rendszeresen távol marad az eseménytől, a Google sem itt leplezi le a hardvereit, és hiába vonul fel január elején Las Vegasban a háztartási gépeket gyártó cégek legtöbbje, a brit Dyson szinte mindig távol marad az eseménytől. Nincs ez másképp idén sem, de a prémium takarító- és hajápolási gépekre specializálódott vállalat azért szerette volna, ha mindenki tisztában van azzal, hogy náluk is lesznek idén nagy újdonságok.

Legalábbis erre utal a CES indulásával párhuzamosan publikált videó, amely 2026. Innovation in motion. (szabad fordításban: 2026. Mozgásban az innováció.) címmel került fel a YouTube-ra.

Konkrét termékbejelentések ugyan nincsenek, de a videóval párhuzamosan közzétett sajtóközlemény szerint a 2026-os évben minden eddiginél több Dyson-termék érkezése várható. A szöveg szerint rekord számú termékbevezetésre számíthatunk, a cég belép új termékkategóriákba, valamint innovációt remélhetünk a robotika, a mesterséges intelligencia, valamint a látórendszerek területén. A brit cég szerint a jövő olyan termékeket igényel, amelyek „látnak” – vagyis képesek érzékelni, megérteni és intelligensen reagálni. A vállalat állítása szerint a mesterséges intelligenciával kombinálva a Dyson termékek egyre inkább tanulnak, előre jeleznek és alkalmazkodnak, így a mindennapi technológia intuitívabbá és hatékonyabbá válik.

Hogy ez a gyakorlatban mit fog jelenteni, az egyelőre kérdéses, a január 5-én közzétett videó tanulsága szerint ugyanakkor idén számíthatunk újabb robotporszívóra (jó eséllyel a Dyson Spot+Scrub AI utódjára), illetve a Clean+Wash Hygiene nedves tisztító következő modelljére is. Emellett új hajápolási eszközök érkezése is biztosra vehető.

Minden a porszívókról

Addig is, amíg ezekre fény derül, érdemes átnyálazni a 2025-ben publikált porszívós cikkeinket, hiszen a háztartási eszközök piacán a robot- és állóporszívó kategória fejlődik a leglátványosabban és leggyorsabban, új robotok például negyedévente kerülnek a boltokba. Ezért is írtunk külön vásárlási tanácsadót a vezeték nélküli álló porszívókhoz, illetve az önjáró robotporszívókhoz.

Egy tucatnál is több gépet próbáltunk ki az idei év során: