Las Vegasban javában zajlik a 2026-os CES kütyüexpó, a világ egyik legnagyobb szakkiállítása, amely remek apropó a nagy gyártók számára, hogy bemutassák a legújabb fejlesztéseiket. Idén a LEGO itt jelentette be az okoskockát, a Boston Dynamics pedig egy robotot, ami forradalmasíthatja az ipari termelést.
Az LG itt leleplezte a legújabb vezeték nélküli okostévéjét, a Motorola az első táblagéppé nyitható mobilját, a Roborock pedig egy olyan robotporszívót, ami lábat „növeszt”, ha lépcsők vagy más akadályok kerülnek az útjába.
A Dyson víziója 2026-ra
Akadnak ugyanakkor olyan jól ismert vállalatok, amelyek nem a CES-en, hanem rendszeresen külön eseményen mutatják be az újdonságaikat. Az Apple rendszeresen távol marad az eseménytől, a Google sem itt leplezi le a hardvereit, és hiába vonul fel január elején Las Vegasban a háztartási gépeket gyártó cégek legtöbbje, a brit Dyson szinte mindig távol marad az eseménytől. Nincs ez másképp idén sem, de a prémium takarító- és hajápolási gépekre specializálódott vállalat azért szerette volna, ha mindenki tisztában van azzal, hogy náluk is lesznek idén nagy újdonságok.
Legalábbis erre utal a CES indulásával párhuzamosan publikált videó, amely 2026. Innovation in motion. (szabad fordításban: 2026. Mozgásban az innováció.) címmel került fel a YouTube-ra.
Konkrét termékbejelentések ugyan nincsenek, de a videóval párhuzamosan közzétett sajtóközlemény szerint a 2026-os évben minden eddiginél több Dyson-termék érkezése várható. A szöveg szerint rekord számú termékbevezetésre számíthatunk, a cég belép új termékkategóriákba, valamint innovációt remélhetünk a robotika, a mesterséges intelligencia, valamint a látórendszerek területén. A brit cég szerint a jövő olyan termékeket igényel, amelyek „látnak” – vagyis képesek érzékelni, megérteni és intelligensen reagálni. A vállalat állítása szerint a mesterséges intelligenciával kombinálva a Dyson termékek egyre inkább tanulnak, előre jeleznek és alkalmazkodnak, így a mindennapi technológia intuitívabbá és hatékonyabbá válik.
Hogy ez a gyakorlatban mit fog jelenteni, az egyelőre kérdéses, a január 5-én közzétett videó tanulsága szerint ugyanakkor idén számíthatunk újabb robotporszívóra (jó eséllyel a Dyson Spot+Scrub AI utódjára), illetve a Clean+Wash Hygiene nedves tisztító következő modelljére is. Emellett új hajápolási eszközök érkezése is biztosra vehető.
Minden a porszívókról
Addig is, amíg ezekre fény derül, érdemes átnyálazni a 2025-ben publikált porszívós cikkeinket, hiszen a háztartási eszközök piacán a robot- és állóporszívó kategória fejlődik a leglátványosabban és leggyorsabban, új robotok például negyedévente kerülnek a boltokba. Ezért is írtunk külön vásárlási tanácsadót a vezeték nélküli álló porszívókhoz, illetve az önjáró robotporszívókhoz.
Egy tucatnál is több gépet próbáltunk ki az idei év során:
- nyáron összesen öt álló porszívót tologattunk heteken át, konkrétan a Xiaomi Vaccum Cleaner G20, a nedves takarításra is képes Mova K30 Mix Wet & Dry Vacuum, a Bosch Unlimited 10, a Dyson V15s Detect Submarine és a Samsung Bespoke AI Jet Ultra modelleket. Cikkünkben nemcsak azt jártuk körbe, pontosan mit tudnak ezek a gépek, de azzal is foglalkoztunk, hogy melyik kinek lehet jó választás.
- Augusztusban már a robotporszívókon volt a hangsúly, hiszen ekkor három drágább modellt eresztettünk szabadon a lakásban, hogy kiderüljön, mire képesek. A tesztben alaposan kitértünk a Xiaomi Robot Vacuum X20 Max, a Dreame L40 Ultra AE és Mova Z50 Ultra képességeire, ahogy arra is, hogy melyiket kinek ajánljuk.
- Egy hónappal később pedig három megfizethető(bb) gép került a tesztlaborunkba, konkrétan a Dreame D20 Pro Plus, a Mova E30 Ultra és a Xiaomi Robot Vacuum S20+. Ezeknél a gépeknél a részletes bemutató mellé már videók is készültek, hogy látható is legyen, mit tudnak ezek a masinák.
- Hogy melyik robotporszívót tartjuk a legjobbnak 2025-ből, arról pedig ebben a cikkben írtunk bővebben.