Gond van a CIB Bank alkalmazásával

cib bank pénzintézet
Marjai János / 24.hu
24.hu
2026. 01. 05. 16:22
cib bank pénzintézet
Marjai János / 24.hu

Nemcsak az OTP Bank mobilapplikációjában tapasztalható fennakadás, olvasóink jelzése szerint a CIB Bank esetében is probléma adódott.

Erre ráerősít a Downdetector is, amely szerint délelőtt 10 óra után kezdődtek a problémák, és még a cikk írásakor, a délutáni órákban is tapasztalható.

cib bank leállás, downdetector

Az olvasói tapasztalatok szerint habár az appba hosszú próbálkozás után be lehet lépni, az utalással itt is gondok adódnak, csakúgy, mint az OTP esetében.

