Gond van a CIB Bank alkalmazásával

Nemcsak az OTP Bank mobilapplikációjában tapasztalható fennakadás, olvasóink jelzése szerint a CIB Bank esetében is probléma adódott.

Erre ráerősít a Downdetector is, amely szerint délelőtt 10 óra után kezdődtek a problémák, és még a cikk írásakor, a délutáni órákban is tapasztalható.

Az olvasói tapasztalatok szerint habár az appba hosszú próbálkozás után be lehet lépni, az utalással itt is gondok adódnak, csakúgy, mint az OTP esetében.