Gond van a CIB Bank alkalmazásával

Nemcsak az OTP Bank mobilapplikációjában tapasztalható fennakadás, olvasóink jelzése szerint a CIB Bank esetében is probléma adódott.
Erre ráerősít a Downdetector is, amely szerint délelőtt 10 óra után kezdődtek a problémák, és még a cikk írásakor, a délutáni órákban is tapasztalható.
Az olvasói tapasztalatok szerint habár az appba hosszú próbálkozás után be lehet lépni, az utalással itt is gondok adódnak, csakúgy, mint az OTP esetében.
Kapcsolódó
Leállt az OTP alkalmazása, nem lehet utalni sem
Meghibásodás állhat a háttérben.