Ahogy a hőmérséklet, úgy a gumik nyomása is természetes módon csökken, ezért különösen fontos, hogy rendszeresen ellenőrizzük a gumiabroncsok állapotát – íjra az nlc.

Habár sokan elfelejtik, sőt, még nyárra is fennhagyják a téli gumikat (vagy még életveszélyesebb esetben télre a nyárikat), megfelelő nyomás mellett a gumik élettartalma is hosszabb lehet, és ez az ellenőrzés jelentősen befolyásolja az üzemanyag-fogyasztást, a tapadást és a gumik élettartamát. Egy 10 °C-os hőmérséklet-változás akár 0,1–0,2 bar különbséget is jelenthet, amitől sok autó télen „laposabban” gurul, ami már elég ahhoz, hogy megnövekedjen a fogyasztás és romoljon a tapadás.

A túl alacsony nyomás miatt a gumi nagyobb felületen érintkezik az úttal, ami növeli a gördülési ellenállást, és így több üzemanyagot éget el az autó. Emellett a gumik kopását is gyorsítja, valamint rontja a kormányzási pontosságot és meghosszabbítja a fékutat, különösen nedves vagy jeges úton. A túl magas nyomás sem ideális, mert ilyenkor a gumi középső része kopik gyorsabban és csökken a tapadás. Hogy mekkora a megfelelő guminyomás, az függ az autó típusától, a terheléstől és a gumi méretétől, és a pontos értéket az ajtókeretben vagy a tanksapka belső oldalán lévő matricán tudjuk megnézni. Mivel a hidegtől csökken bennük a nyomás, általános esetben körülbelül 0,1–0,2 barral érdemes többre fújni a gumikat. A tél beköszöntével minden esetben ellenőrizzük ezt, az sem árt, ha havi egyszer megmérjük a nyomást, főleg, ha nagyobb terhelésnek van kitéve az autónk, például gyakran megyünk autópályán.

A téli gumikat akkor kell lecserélni, ha a napi átlaghőmérséklet 7 fok körül mozog, és „októbertől húsvétig” érdemes őket fenntartani, azonban ez sem szentírás – korábbi cikkünkben összeszedtünk a leggyakoribb tévhiteket.