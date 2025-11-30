Horror árat kérnek a DJI első robotporszívóiért

A DJI neve hallatán a legtöbbeknek a gimbalok, az akciókamerák, illetve a különböző profi- és hobbidrónok ugranak be, a kínai gyártó ugyanakkor idén úgy döntött, egy új területen is kipróbálja magát, méghozzá a robotporszívók szegmensében. A cég ráadásul annyira komolyan vette a projektet, hogy rögtön három modellt dobtak piacra: a DJI Romo S, DJI Romo A és DJI Romo P nevű eszközöket. A gépek már itthon is kaphatók, az áruk láttán viszont elkerekedhet az ember szeme:

DJI Romo S: 480 000 Ft,

480 000 Ft, DJI Romo A: 590 000 Ft,

590 000 Ft, DJI Romo P: 700 000 Ft.

Az ilyen magas árcédulák persze nem ritkák a robotporszívók piacán, de a kategóriába éppen csak belekóstoló vállalat esetén azért elég nagy magabiztosságra vall, hogy annyiért adják a legolcsóbb gépüket, mint amennyiért a már ismert márkák adják a csúcsmodelljeiket. Igaz, hogy a Roborock Saros Z70 is 70 000 forintba kerül, de ez a 2025-ös év egyik leginnovatívabb gépe, amit elsőként szereltek fel olyan robotkarral, ami felszedi és a helyére teszi a lakásban elszórt dolgokat.

Persze a gyártó által megadott specifikációk alapján kétségtelen, hogy jól felszerelt robotporszívókról van szó. Mindhárom Romo modell esetében adott a 25 000 Pa szívőerő, az önürítő- és öntisztító tartály, a feltörlés van 55 wattos gyorstöltés, illetve nem hiányozik a robotkaros oldalkefe, amely a sarkokba benyúlva képesek kisöpörni az ott felgyűlt koszt. A cég elmondása szerint továbbá a robotok olyan, a drónjaiktól örökölt navigációval vannak felvértezve, hogy milliméter pontosan képesek elkerülni az akadályokat, amelyek a mesterséges intelligenciának hála fel is ismernek.

A legdrágább DJI Romo P modell különlegessége továbbá, hogy az önürítős dokkoló, illetve maga a robot is átlátszó borítást kapott, így láthatók a burkolat mögött megbúvó komponensek.

Ha pedig már robotporszívók: korábban külön vásárlási tanácsadóban veséztem ki, mire érdemes figyelni egy ilyen eszköz megvásárlása előtt: méret, teljesítmény, navigáció, akkumulátor és még sok minden más. Érdemes ezt a cikket is elolvasni.

Ahogy a közelmúltban készült tesztjeinket is: