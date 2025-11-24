Forma-1: Órákig mozgólépcsőztek Vegasban, hogy ingyen nézhessék a versenyt

A Forma-1 amerikai rajongói órákon keresztül mozgólépcsőztek a hétvégén, hogy ingyen nézhessék a Las Vegas-i Nagydíjat – írja a Verge.

A trükközésre azért volt szükség, mert ha a pályán kívül megáll valaki, hogy megnézze a versenyt, egyből ott teremnek a biztonságiak, akik akár meg is bírságolhatják bámészkodás miatt. Ha viszont valaki folyamatosan halad, a személyzet nem tehetnek semmit. Nem véletlen, hogy a kilátás nagy része a gyalogosövezetekben el volt takarva.

You're not allowed to stop and watch the Las Vegas Formula One Grand Prix without a ticket and stopping in a pedestrian walking zone or on a bridge with a view will get you a ticket, a fine or worse trouble. A few locals and tourists are circumventing this by utilizing the escalators at Spring Mountain and Las Vegas Blvd outside Fashion Show Mall. As long as you keep moving, security will leave you alone. Not ideal for watching the entire F1 main event, but great if you want to get right next to the track for a minute for a quick picture. #vegas #lasvegas #vegasstarfish #f1 #formulaone

Az egyik kevés kivétel a Spring Mountain és a Las Vegas Boulevard sarkán található mozgólépcsőegyüttes, amelyek közelebb vannak a pályához, mint bármelyik ülés, ráadásul az egyik legjobb kanyarnál vannak elhelyezve.

Az egyik, helyszínen készült TikTok-videó tanúsága szerint több tucatnyian voltak, akik a verseny ideje alatt folyamatosan fel-le lépcsőztek a helyszínen.