androidgoogle play áruházkártevőkkiberbűnözők
Tech

Magasabb fokozatra kapcsoltak a kiberbűnözők, erre kell figyelni

Kenstocker / Getty Images
24.hu
2025. 11. 05. 14:52
Kenstocker / Getty Images

A Zscaler felhőbiztonsági cég jelentése szerint 2024 júniusa és 2025 májusa között több mint kétszáz, egészen pontosan 239 rosszindulatú Android-alkalmazást töltöttek le a felhasználók a Google Play Áruházból, összesen mintegy 42 millió alkalommal – írja a Bleeping Computer.

Ez alatt az időszak alatt a vállalat 67 százalékos éves növekedést figyelt meg a mobileszközöket célzó rosszindulatú programok terjedése terén, amelyek közül a kémprogramok és a banki trójai vírusok jelentették a leggyakoribb kockázatot. Egy másik figyelemre méltó trend a reklámprogramok térnyerése, amely az Android-ökoszisztéma legkiemelkedőbb fenyegetésévé vált. Ezek az összes észlelés nagyjából 69 százalékát teszik ki, ami majdnem duplája a tavalyi aránynak.

Az adatok azt mutatják, hogy a kiberbűnözők a hagyományos kártyaadatlopás helyett egyre inkább áttérnek a mobilfizetések kihasználására adathalászat, smishing, SIM-csere és fizetési csalások segítségével.

A kutatók szerint a társadalmi manipulációra alapuló támadásokra való áttérés a javuló biztonsági szabványokkal, valamint a mobilfizetések széles körű elterjedésével magyarázható.

Ezek a legveszélyesebb programok

A Zscaler éves jelentésében három olyan kártevőcsaládot emelt ki, amelyek jelentős fenyegetést jelentettek az androidos felhasználókra. Az első az Anatsa elnevezésű banki trójai, amely folyamatosan fejlődik a 2020-as felfedezése óta. A második az Android Void (Vo1d), egy hátsó ajtón keresztül támadó kártevő, amely az androidos TV-boxokat célozza meg, és legalább 1,6 millió elavult verziót futtató eszközt fertőzött már meg. A harmadik az Xnotice, egy új Android távoli hozzáférésű trójai, ez azonban leginkább az arab területeken terjed.

Az Android kártevő-fenyegetések elleni védekezés érdekében a felhasználóknak az alábbiakat tanácsolják:

  • mindig telepítsék a biztonsági frissítéseket,
  • csak megbízható fejlesztőkben és alkalmazásokban bízzanak,
  • vizsgálják meg a letöltés előtt a Google Play Áruházban elérhető kommenteket,
  • utasítsák el/tiltsanak le minden nem létfontosságú engedélyt,
  • kerüljék a nem létfontosságú alkalmazások letöltését,
  • rendszeresen futtassanak Play Protect-vizsgálatokat.
Kapcsolódó
Kíméletlen csapást mért a csalókra a Google
A Google védelmi csomagja több mint 200 milliárd alkalmazásnál végzett el kódszintű elemzést naponta 2024-ben.

Ajánlott videó

Friss

Népszerű

Összes
Eltűnt egy kisfiú Budapesten, nagy erőkkel keresi a rendőrség
„Önök nem békepártiak, hanem orosz csicskák” – Pottyondy Edina válaszolt Orbán Balázsnak
„Ez valójában nagyon rossz irány" – Hegedűs Zsolt reagált arra, hogy Pintér Sándor büntetné a renitens betegeket
Visszatért a közvélemény-kutatók háborúja: a kormánypárti intézetek Fidesz-előnyt mérnek, a függetleneknél elhúzott a Tisza
Orbánék csütörtökön Wizz Air különgéppel repülnek Washingtonba Trumphoz
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik