Így vetne véget az SMS-csalásoknak a Google

A Google új adatvédelmi és helyreállítási eszközöket jelentett be a spamek és a hackerek elleni küzdelem részeként – írja a TechCrunch.

Az egyik legérdekesebb újdonság a Recovery Contacts, magyarul Helyreállítási kapcsolatok nevet viseli. Ez az újítás lehetővé teszi, hogy a családtagjaink vagy barátaink elérhetőségeit megadjuk, és amennyiben elveszítjük a telefonunkat, elfelejtjük a jelszavunkat, vagy a fiókunk hackertámadás áldozatává válik, akkor a megadott személyek segíthetnek igazolni a személyazonosságunkat, amellyel elindíthatjuk a fiók helyreállítását.

Ez a Google Drive, a Gmail és lényegében minden fontos Google-szolgáltatás esetében adott lesz, beállítani pedig a Google-fiók oldalon, a Biztonság pont alatt tudjuk.

A Google tájékoztatása szerint azok a személyek, akiket hozzáadunk a helyreállítási kapcsolatokhoz, e-mailt vagy értesítést kapnak, amelyben gy 15 percig érvényes szám szerepel majd. Nekünk már csak annyi lesz a dolgunk, hogy ezt a számot kiválasszuk a képernyőn, és újból hozzáférhetünk a fiókhoz. A kontaktlistához maximum 10 fő adható hozzá, a funkció pedig már hazánkban is elérhető.

Érdemes emellett kiemelni a csalárd és spam üzenetek kiszűrésére irányuló újításokat is. Egy friss, ezidáig csak Pixel-mobilokon elérhető funkciónak köszönhetően amikor egy gyanús üzenetre kattintunk, a rendszer figyelmeztet, és megakadályozza, hogy meglátogassuk az adott oldalt.

A technikailag képzettebb felhasználók számára a cég egy kulcsellenőrző eszközt is hozzáad a Google Üzenetek alkalmazáshoz. Ez segít azonosítani a másik személyt, és biztosítja, hogy az üzeneteink végpontok között titkosítottak és privátak legyenek. A QR-kód alapú rendszer minden Android 10-es és újabb rendszert futtató mobilon elérhető lesz.