googlepixelsms-csalásbejelentés
Tech

Így vetne véget az SMS-csalásoknak a Google

Adrián Zoltán / 24.hu
24.hu
2025. 10. 16. 14:43
Adrián Zoltán / 24.hu

A Google új adatvédelmi és helyreállítási eszközöket jelentett be a spamek és a hackerek elleni küzdelem részeként – írja a TechCrunch.

Az egyik legérdekesebb újdonság a Recovery Contacts, magyarul Helyreállítási kapcsolatok nevet viseli. Ez az újítás lehetővé teszi, hogy a családtagjaink vagy barátaink elérhetőségeit megadjuk, és amennyiben elveszítjük a telefonunkat, elfelejtjük a jelszavunkat, vagy a fiókunk hackertámadás áldozatává válik, akkor a megadott személyek segíthetnek igazolni a személyazonosságunkat, amellyel elindíthatjuk a fiók helyreállítását.

Google

Ez a Google Drive, a Gmail és lényegében minden fontos Google-szolgáltatás esetében adott lesz, beállítani pedig a Google-fiók oldalon, a Biztonság pont alatt tudjuk.

A Google tájékoztatása szerint azok a személyek, akiket hozzáadunk a helyreállítási kapcsolatokhoz, e-mailt vagy értesítést kapnak, amelyben gy 15 percig érvényes szám szerepel majd. Nekünk már csak annyi lesz a dolgunk, hogy ezt a számot kiválasszuk a képernyőn, és újból hozzáférhetünk a fiókhoz. A kontaktlistához maximum 10 fő adható hozzá, a funkció pedig már hazánkban is elérhető.

Google

Érdemes emellett kiemelni a csalárd és spam üzenetek kiszűrésére irányuló újításokat is. Egy friss, ezidáig csak Pixel-mobilokon elérhető funkciónak köszönhetően amikor egy gyanús üzenetre kattintunk, a rendszer figyelmeztet, és megakadályozza, hogy meglátogassuk az adott oldalt.

A technikailag képzettebb felhasználók számára a cég egy kulcsellenőrző eszközt is hozzáad a Google Üzenetek alkalmazáshoz. Ez segít azonosítani a másik személyt, és biztosítja, hogy az üzeneteink végpontok között titkosítottak és privátak legyenek. A QR-kód alapú rendszer minden Android 10-es és újabb rendszert futtató mobilon elérhető lesz.

Kapcsolódó
Kíméletlen csapást mért a csalókra a Google
A Google védelmi csomagja több mint 200 milliárd alkalmazásnál végzett el kódszintű elemzést naponta 2024-ben.

Ajánlott videó

Friss

Népszerű

Összes
Rejtélyes közös szelfivel üzenhetett Varga Judit párja
Schobert Norbi és Rubint Réka Digitális Polgári Kört alapítottak
Eltűnt egy 11 éves kislány Budapesten, nagy erőkkel keresik
Házasság első látásra: Sanya csalódott a feleségében, szerinte „a Facebook-képei meg a valóság nem teljesen ugyanaz”
Feneketlen kútként nyeli el a MOHU a megemelt díjakat, így dolgozza le az óriási veszteségét
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik