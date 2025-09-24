Jót tett az évtizedes szünet a legendás horrorszériának

Akad néhány olyan játéksorozat a játékiparban, amelyek már olyan legendás státuszba kerültek, hogy még a hullámzó minőség ellenére is képesek egy új epizód bejelentésével felcsigázni a rajongók kedélyeit. A japán Konami 1999-ben indított túlélőhorror-szériája, a Silent Hill ide tartozik, még annak ellenére is, hogy napjainkig csak 11,7 millió példány talált gazdára az egyes részekből – ami a 26 éves múlt ellenére sokak számára igencsak harmatos számnak tűnhet. Csak a példa kedvéért: a konkurens Capcom idén 29 éves Resident Evil-szériája már 170 milliónál tart.

A Silent Hill mentségére szóljon, hogy a kiadó a 20212-es Downpour bukása, illetve a PS Vitára kiadott Book of Memories nem fektetett súl sok energiát egy teljes értékű folytatás elkészítésébe, a korábbi részek pedig az újabb konzolgenerációk érkezésével egyre elérhetetlenebbé váltak a nagyközönség számára. Az egyetlen reményt a 2014-es Gamescom alatt megjelenő, P.T. című demó jelentette, aminek a befejezése felfedte, hogy a Metal Gear-széria atyja, Kodzsima Hideo, a filmrendező Guillermo del Toro, illetve a The Walking Dead sztárja, Norman Reedus egy Silent Hills című új epizódon dolgozik. Ez sokak vérét felpezsdítette, de a zseniként számon tartott Kodzsima és a Konami kiadó látványos szakítása ezt a projektet is a kukába lökte.

Ezt követően egészen 2022 októberéig kellett várnunk, hogy a Silent Hill újabb életjelet adjon, és sokak meglepetésére a Konami nem egy, hanem négy új videójátékos projekt és egy film bejelentésével rázta fel a gamer világot. Ezek között volt a tavaly megjelent Silent Hill 2 remake, illetve jelen tesztünk alanya, a Silent Hill f is.

Silent Hill f galéria (PC-s változat).

17 fotó

Ködös 60-as évek

A sztori ezúttal nem a címadó amerikai Silent Hill nevű településen, hanem a 60-as évek Japánjában, azon belül is Ebisugaoka városában játszódik, ahol a tinédzser főhős, Hinako Shimizu éli életét a társadalmi elvárások árnyékában. Az irányítást egy családi csörte végén kapjuk meg, és egy baráti találkozó okán vetjük bele magunkat a sűrű ködbe, a kisvárosi pokol pedig perceken belül elszabadul.

A szürke, ködös látképet hamar vérvörös, helyenként hússzerű növényzet teríti be, ami nem csak a környezetet, de az élőket se kíméli. Ha ez még nem lenne elég, rendre torz és nem túl barátságos lényekbe botlunk. Kezdettben csak baljóslatú marionett bábuk, később viszont mindenféle, gyomorforgatóan változatos kreatúrák állják utunkat, miközben a szűk utcákon, elhagyott iskolán vagy éppen túlvilági helyszíneken menekülve arra próbálunk választ találni, mi is történik körülöttünk.