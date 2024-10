Aki otthonosan mozog a videójátékok világában, azt tudja, hogy az elmúlt években rendkívül felkapottá váltak a feldolgozások, amik népszerű címeket javítanak fel, és ültetnek át új platformokra. Napjainkra ez a trend annyira elharapódzott, hogy már olyan játékok is remastered verziót kapnak, amik alig pár éve jelentek meg.

Ilyen például a 2020-as The Last of Us Part 2, ami idén januárban kapott új változatot, de említhetném a 2017-es Horizon: Zero Dawnt is, aminek 2024-ben érkezik új verziója. Ezen kiadások újdonságai sokszor kimerülnek a valamivel szebb és/vagy részletesebb grafikában, illetve újabb hardvereken javul a képfrissítés sebessége. Ezek hallatán persze joggal gondolhatjuk, hogy a kiadó csak egy újabb bőrt húz le a játékáról, illetve annak rajongóiról, ugyanakkor ez nem feltétlenül igaz minden feldolgozásra.

Akadnak ugyanis olyan újrakiadások, amik olyan régi, nem egyszer két évtizede vagy ennél is régebben piacra dobott alkotásokat tesznek ismét elérhetővé, amik ma már nem, vagy csak nehezen játszhatók újra. Fontos kiemelni továbbá, hogy sok esetben a felújítás mögött álló fejlesztők arra is gondolnak, hogy a mai igényekhez igazítsák a játékot, hogy azok is élvezni tudják őket, akik húsz éve mondjuk még nem is éltek. Jó példa erre a Resident Evil 2 és Resident Evil 3 közelmúltban megjelent, az alapoktól újraépített változatai, de említhetnénk a Persona 3 Reloadot is, ami egy 2006-os programot dolgozott át napjaink sztenderdjei szerint, modern számítógépekre, illetve az olyan kurrens konzolokra, mint az Xbox Series X vagy a PlayStation 5.

Ide sorolható az eredetileg 2001-ben debütált Silent Hill 2 frissen kiadott új változata is, ami nemcsak a grafikát, a kamerakezelést és az irányítást szabta át, de a játékmenet is változott annyit, hogy még azoknak is tartogasson újdonságokat, akik az elmúlt két évtizedben már számtalanszor végig vitték a programot.

Silent Hill 2, újra

A Silent Hill 2 első körben PlayStation 2-re jelent meg, aztán lett belőle Xboxos és PC-s változat, majd 11 évvel később PlayStation 3-on és Xbox 360-on is játszható lett az egész trilógiát tartalmazó Silent Hill HD Collection keretében. Főhősünk James Sunderland, aki a három éve elhunyt feleségétől érkezett levél nyomán érkezik a Silent Hill nevű kisvárosba, ahol aztán rendre vérfagyasztó helyzetekben találja magát.

Műfaját tekintve leginkább pszichológiai horrorról beszélhetünk, ugyanis ebben a játékban nem agyatlan zombik és genetikai úton módosított szörnyek ugranak a nyakunkba, ennél mélyebb és sötétebb vizekre evez a történet, ahol a főhős lényegében a saját félelmeivel és bűntudatával néz szembe, hogy aztán fény derüljön a keserű igazságra – mind a karakter, mind a játékos számára.

A játéknak eredetileg négy elgondolkodtató és két humoros(nak szánt) befejezése volt, a 2024-es, átdolgozott változat pedig ezt tovább bővíti két teljesen új lehetőséggel, így a veteránoknak már csak ezért érdemes lehet újra belevágni a dermesztő kalandba.

A Silent Hill 2 persze nem csak a befejezéseket illetően ad többet a 2001-es eredetihez (és a későbbi kiadásokhoz) képest, hiszen a fejlesztésért felelős Bloober Team az Unreal Engine használatával lényegében az alapoktól alkotta újra az egész programot, a mai elvárásokhoz igazítva mind a látványt, mind a játékmenetet. Utóbbi esetében a legfontosabb változás, hogy a rögzített kameranézeteket a napjainkban megszokott külső nézetes, a látványt a főhős háta mögül közvetítő megoldás váltja. Ez egyrészt egyszerűbbé és valamivel gyorsabbá teszi az irányítást, ugyanakkor kétségtelen, hogy valamennyit elvesz az eredeti nyomasztó atmoszférájából, hiszen ott a rögzített nézetek miatt (elsőre) sosem tudhattuk, mi vár ránk egy-egy sarok mögött.

Ezt viszont koránt sem jelenti azt, hogy a játék egyedi atmoszférája komoly csorbát szenvedett volna, hiszen a felturbózott, részletesebb grafika, a sejtelmes köd, a remek fény-árnyék hatások, a zenék, zajok és zörejek most is olyan egyedi és félelmetes hangulatot teremtenek, amire csak nagyon kevés videójáték képes.

Nem fáklyásmenet

Fontos kiemelni továbbá, hogy az irányítás és kamerakezelés frissítése okán a játék nem vált könnyebbé. Akcióban és harcban nincs hiány, viszont a karakterünk semmivel nem lett erősebb, nincsenek új, a korábbinál hatékonyabb eszközei vagy mozdulatai, most is sokkal kiszolgáltatottabbak vagyunk, mint például a Resident Evil-játékok hősei. A szöggel kivert gerendánk után persze lesznek rendes fegyvereink (pisztoly, shotgun, vadászpuska), de James egy teljesen átlagos figura, aki nem Rambo módjára kezeli a keze ügyébe kerülő halálosztó eszközöket.

Ennek megfelelően célzás nélkül esélyünk sincs találatra, viszont figyelnünk kell arra, hogy kitérjünk az ellenfelek támadásai elől, aminek eredményeként a küzdelmet most is átitatja a pánik és a menekülés, szó sincs arról, hogy Terminátorként osztanánk a végzetet – már csak azért sem, mert a muníciónk és a gyógyszerünk is véges.

A kihívás tehát továbbra is adott (talán nagyobb is, mint korábban bármikor), de a Silent Hill 2 szerelmeseinek nem csak ezért (és a látványért) érdemes visszatérni. Bár az alkotók a sztorihoz, annak lényegéhez, mondanivalójához – szerencsére – egyáltalán nem nyúltak, de a változások ettől még túlmutatnak a vizuális rész átdolgozásán. Az eredeti programnak a harcok és a túlélés mellett része volt a továbbjutáshoz nélkülözhetetlen feladatok megoldása, amihez a ránk váró helyszínek alapos feltúrására, tárgygyűjtésre és -kombinálásra, illetve fejtörők megoldására volt szükség.

Nincs ez másképp most sem, a Bloober Team ugyanakkor itt nagyon ügyesen megkavarta a már jól ismert paklit, aminek köszönhetően nem azt vagy nem ugyanúgy kell végrehajtani, mint 23 évvel ezelőtt. A feldolgozásban átvariált, esetenként pedig teljesen új feladatok várják a játékosokat, így azok sem érezhetik otthonosan magukat Silent Hillben, akik már bekötött szemmel is képesek végigjátszani az eredetit. Azt pedig kiemelném, hogy az alkotók nem csak variáltak, érződik a tudatos tervezés, a fejtörők nagyon jól el vannak találva, kellően nehezek ahhoz, hogy gondolkodjunk rajtuk, de koránt sem annyira, hogy végigjátszásokat kelljen nézni a neten.

Érdemes udni továbbá, hogy a nehézség ezúttal is állítható, ami itt nem pusztán a harcot érinti, de a fejtörőket is, így, ha valaki inkább csak a hangulatra vágyik, de fejtörésre például nem (ami a mai, jóval akciódúsabb programok után egyenesen monotonnak hathat), annak van lehetősége, hogy könnyítsen, ezzel valamelyest fel is gyorsítva a játékmenetet, már ami az előrehaladást illeti.

Még nem a Resident Evil-színvonal

Nem túlzás azt állítani, hogy amennyiben egykor népszerű játékok újrázásáról van szó, akkor a korábban már emlegetett Resident Evil 2 és 3 jelentik az elérendő szintet. Bár kétségtelen, hogy a 2024-es Silent Hill 2 sokkal, de sokkal több, mint az eredeti verzió HD minőségű kiadása a jelenleg elérhető konzolokra, de még nem az a kategória, amit a Capcom produkált az elmúlt években. A játék értelemszerűen szebb, mint az eredeti, adott az újragögzítés okán jobb minőségű szinkron, illetve dicsérendők a színészekkel és mocap technogiával rögzített új átvezető videók is, de összességében ezen a fronton az emlegetett „konkurensek” színvonalát így sem sikerült elérni.

És ez a kritika nem csupán a külsőségekre vonatkozik:

az újrahuzalozott irányítás messze nem olyan simulékony, mint a hasonló megoldású modern játékokban (célozni például sokszor nehezebb, mint az eredetiben), másrészt az optimalizálással is komoly gondok vannak. A tesztelésre használt PlayStation 5-ön legalábbis rendre előfordult, hogy egyes helyszíneken, vagy több karaktert mozgató akciók során látványosan leesett a képfrissítés, ráadásul úgy, hogy az már komolyan a játékélmény rovására ment. Utóbbi kapcsán persze érdemes megemlíteni azt is, hogy ez olyan probléma, ami utólagos frissítésekkel biztosan javítható.

Visszatérni érdemes

A Silent Hill 2 legújabb változata messze nem tökéletes, de az új fejlesztők ennek ellenére úgy nyúltak hozzá az eredetihez, hogy annak a lényege és atmoszférája nem szenvedett csorbát. A Silent Hill nevű tóparti városka határát átlépve még mindig megfagy a vér az ereinkben, még akkor is, ha úgy ismerjük már a helyszínt, mint a tenyerünket. A régi rajongóknak mindenképpen megéri visszalátogatni, hiszen miközben megmaradt a borzongás, nem hiányoznak az élményt frissen tartó újdonságok sem.

A tesztalanynak ugyanakkor megvan azon előnye, hogy a szintén nemrég szintén feltámasztott Dead Rising című klasszikussal ellentétben itt az újoncok is simán megtalálhatják a számításaikat, és az új köntösnek hála megérthetik, hogy sokan miért tartják játéktörténeti klasszikusnak ezt a programot. Helyenként ugyan felsejlenek a ma már archaikusnak érződő alapok a tatarozott felszín alatt, de ettől még a Silent Hill 2 semmit nem veszt az erejéből, ha fogékonyak vagyunk rá, ugyanolyan meghatározó élményt biztosít, mint az eredeti 24 évvel ezelőtt.

A Silent Hill 2 2024. október 8-án jelent meg PC (Windows) és PlayStation 5 platformokra, cikkünk az utóbbi verzió alapján készült, a tesztpéldányt a Cenega Hungary Kft. biztosította szerkesztőségünk számára.