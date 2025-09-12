Hasznos újítást kap a Gmail

A Gmail új funkcióval könnyíti meg a felhasználók számára az online rendelések követését – írja a PCW. Hamarosan érkezik a Purchases, azaz vásárlások fül, amely az okostelefonos, illetve a böngészős verzióban is elérhető lesz.

Ebben az új menüpontban kizárólag a különböző vásárlásokhoz kapcsolódó levelek jelennek meg, például a rendelés-visszaigazolások és várható kiszállítások értesítései, és a mappán belül a szolgáltatás külön „kártyákkal” emeli ki a hamarosan érkező megrendeléseket, és egyszerűbben elérhetővé teszi a nyomonkövetési információk lekérdezését is. Az újítás a Gmail egy ideje már elérhető csomagkövetési funkcióját egészíti ki, amely kiemeli a várhatóan 24 órán belül várható megrendeléseket.

A vásárlások nyomonkövetését segítő új fül megjelenése mellett fejlődik a Promotions, vagyis a promóciós leveleket gyűjtő mappa is. A rendszer immár jelölni fogja az időintervallumhoz kötött ajánlatokat, hogy ne maradjunk le egy-egy akcióról, illetve egy új szűrő használatával a felhasználók rendezhetik az e-maileket annak megfelelően, hogy azok mennyire relevánsak számukra. A Google közlése szerint ez a funkció alapvetően a leggyakrabban használt márkákhoz kapcsolódó leveleket emeli ki, de természetesen az időrendi megjelenítés is bármikor visszaállítható lesz.