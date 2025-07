Videón, ahogy Kapu Tibor űrhajója belép a Föld légkörébe

Július 15-én, közel húsznapos misszió után sikeresen landolt a Földön Kapu Tibor és az Axiom Space Ax-4 legénysége. A hivatalosan második magyar asztronauta visszaindulását és megérkezését élőben is követtük, azonban azóta is sorra érkeznek az erről készült felvételek. Az egyik utolsó mozzanatot Kirill Peszkov orosz kozmonauta rögzítette a Nemzetközi Űrállomás (ISS) fedélzetéről.

A The Space Pirate X-bejegyzésében található videón az látható, ahogy az izzó űrhajó belép a Föld légkörébe.

A felvétel kezdetén a Crew Dragon még csak egy fényes pontnak látszik, majd megjelenik mögötte egy egyre hosszabb fénycsóva. Ez a plazma, amely a légkörbe lépéskor alakul ki az űrhajó körül. Mint a hvg megjegyzi, ez elsőre ijesztőnek tűnhet, valójában azonban nem jelent veszélyt az űrhajósokra, ugyanis őket hőpajzsok védik a hőhatásoktól.

Reentry of the @SpaceX Dragon spacecraft with the #Axiom4 crew on board.

Captured from @Space_Station by Cosmonaut Kirill Peskov 👨🏻‍🚀 pic.twitter.com/FYN5llec3Q

— The Space Pirate🏴‍☠️🥷🏻🚀 (@TheSpacePirateX) July 15, 2025