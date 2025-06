A Sony új Bravia tévéi mozit varázsolnak bármilyen nappaliból

A Sony 2024-ben újította meg a Bravia termékcsaládot, ennek részeként debütált a Bravia 9 modell, amit a szaksajtó is elismert, nem egy év legjobb tévéje díjat besöpörve. A gyártó az itt alkalmazott technológiákat és funkciókat felhasználva alkotta meg a 2025-ös okostelevízió kínálatát, amely a Bravia 8 II, a Bravia 5 és Bravia 3 modellekből áll. Ezek a készülékek végre elérhetők hazánkban is, és bárki megtalálhatja köztük a számára legideálisabb okostévét.

Bravia 3

A Bravia 3 a Sony kínálatának belépő kategóriás modellje, amely 43, 50, 55, 65, 75 és 85 hüvelykes méretben érhető el, méghozzá LED panellel. Kiváló választás lehet hagyományos tévézéshez, hiszen a japán cég saját fejlesztésű, a képfeldolgozásért felelős 4K Processor X1 és a Triluminos Pro processzorai gondoskodnak arról, hogy még a HD- (vagy akár annál is alacsonyabb) felbontású tartalmak is gyönyörűen felskálázva jelenjenek meg a 4K felbontásra képes, színpompás kijelzőn. A megfelelő hangzásról egy 20 wattos audio rendszer gondoskodik, továbbá a tévé támogatja a Dolby Atmos, illetve a DTS:X formátumokat, amelyek az átlagnál sokkal magával ragadóbb hangélményt biztosítanak filmezés közben.

A tévén a többi Bravia modellhez hasonlóan a Google TV operációs rendszer található, amely egyrészt rendkívül egyszerűen használható, másrészt elérhető rajta az összes népszerű streaming szolgáltatás, így a néző sosem fogy ki az izgalmas tartalmakból. A rendszer része továbbá a Sony Pictures Core, a gyártó saját filmes platformja, ahol lehengerlő minőségben nézhető meg több sikerfilm. Nem elhanyagolható funkció továbbá a PS Remote Play, amely nagysebességű internetkapcsolat esetén lehetővé teszi, hogy a PlayStation 5 és PlayStation 4 programok akkor is játszhatók legyenek a gyerekszobában elhelyezett készüléken, ha a felnőttek eközben éppen filmet néznek a nappaliban lévő, a játékkonzolhoz csatlakozó tévén.

Nem elhanyagolható előny továbbá, hogy a bevezető árhoz képest máris csökkent a Bravia 3 okostelevíziók ára, így a piaci átlaghoz képest egy abszolút megfizethető eszközről van szó.

Bravia 5

A Bravia 5 okostévék 55, 65, 75, 85 és egészen hatalmas, 98 hüvelykes méretben érhetők el, és már egy magasabb szintet képviselnek, hiszen ezeknél a modelleknél már egy 4K felbontású Mini-LED panelt kapunk. A képfeldolgozásért és a felskálázásért itt már a gyártó legfejlettebb chipje, az XR Processor felel, a beépített fényforrásokat pedig az XR Backlight Master Drive technológia vezérli. Utóbbinak, és a precíz Local Dimming kialakításnak hála biztosított az éles kontraszt, gyönyörűek a fény- és árnyék hatások, csodálatosak a színek, továbbá az egészen finom részletek megjelenítése is lehetővé válik. Ezek a tévék már rendelkeznek a Studio Calibrated üzemmóddal is, ami pontosan úgy adja vissza a filmeket, ahogy azokat az alkotóik megálmodták, és természetesen innen sem hiányzik a Dolby Vision, a Dolby Atmos és a DTS:X támogatás, de a Bravia 5 tévék már kompatibilisek az IMAX Enhanced formátummal is.

Az operációs rendszer itt is a Google TV, nem hiányzik a Bravia 3-nál már említett Sony Pictures Core szolgáltatás és a PS Remote Play, a videójátékok szerelmesei számára pedig itt már adott a 120 Hz-es képfrissítés, illetve nem hiányzik a G-SYNC és a VRR támogatás sem.

Bravia 8 II

A Bravia 8 II a Sony idei csúcstévéje 55 és 65 hüvelykes méretben került piacra, rendkívül elegáns Slim One Slate dizájnnal. Ennek hála a képernyő és keret szinte teljesen egybeolvad, az alumínium állvány pedig úgy lett kialakítva, hogy takarásban legyen, így semmi nem vonja el a figyelmet a gyönyörű és ragyogó kijelzőről. A képfeldolgozásért itt is az XR processzora felel, viszont a képernyő alapját itt már a legújabb generációs QD-OLED panel adja, ami páratlan képminőséget biztosít, tökéletes feketékkel, végtelen kontraszttal és káprázatos színekkel.

Utóbbi részben a XR Triluminos Max technológia érdeme, hiszen ez segíti a színek természetesebb megjelenítését, miközben megőrzi azok ragyogását, így biztosítva, hogy a panel által megjelenített több milliárd szín mindegyike pontosan úgy látszódjon, ahogyan kell.

Az XR Processzor rendelkezik továbbá egy AI jelenetfelismerő megoldással, amely érzékeli, majd elemzi a képernyőn megjelenő adatokat, a begyűjtött információk alapján pedig úgy optimalizálja a képet, hogy az mindig a lehető legvalósághűbb legyen. A nagy fénysűrűségű panel egy hőmérséklet-érzékelővel is rendelkezik, így a XR Contrast Booster technológia képes pontosan szabályozni a fényt, minden korábbinál részletgazdagabb megjelenítést biztosítva.

Hangzás terén az egyedülálló Acoustic Surface Audio + nyújt páratlan élményt, hiszen a Sony különleges megoldásának hála a teljes képernyőt egy erőteljes hangszóróként funkcionál, amely ráadásul mindig pontosan abból a pontból bocsájtja ki a hangot, ahonnan az éppen látott jelenet szerint származik, így biztosítva a mozikat idéző hangélményt.

Operációs rendszerként itt is a Google TV-t kapjuk, kiegészítve a Sony Pictures Core szolgáltatással, nem hiányzik továbbá a PS Remote Play és a Studio Calibrated üzemmód, megkapjuk a legfontosabb videójátékos funkciókat (4K@120 Hz, G-Sync, VRR) és a legfontosabb formátumok (Dolby Vision / Atmos, IMAX Enhanced, DTS:X) támogatását is.

Bravia Theatre

Érdemes kiemelni továbbá, hogy a Sony nemcsak a Bravia tévék új generációját hozta el idén, de mellettük bemutatott új Bravia Theatre hangeszközöket is. A Bravia Theatre System 6 egy 5.1 csatornás házimozi rendszer, míg a Bravia Theatre Bar 6 egy 3.1.2 csatornás hangprojektor, amit egy vezeték nélkül csatlakozó mélynyomó egészít ki. Ezek mellett debütált a Bravia Theatre Rear 8 hangsugárzó, illetve a Bravia Theatre Sub 7 mélynyomó, amelyek könnyedén csatlakoztathatók a kompatibilis soundbarokhoz, hogy otthon is megteremthető legyen az igazi mozis hangélmény.

Az újdonságok egyik legfontosabb tulajdonsága, hogy az okostévékkel együtt akár telefonról is vezérelhetők, méghozzá a Bravia Connect alkalmazáson keresztül. A távirányító vagy a képernyőn megjelenő menü használata nélkül módosítható például a hangerő, de változtathatók és ellenőrizhetők a beállítások is. Emellett pusztán a tévé távirányítójával vezérelhetők az olyan funkciók, mint a hangmező vagy a hangerő, sőt, az integrált felhasználói felületnek hála a hangprojektor beállításai automatikusan megjelennek a tévék gyorsbeállításai között.