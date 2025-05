Fontos kérdést tesz fel az Apple az európaiaknak

Az Apple azt tervezi, hogy lehetővé teszi az Európai Unióban élő felhasználók számára, hogy a Siri helyett egy másik alapértelmezett hangasszisztenst állíthassanak be a telefonjukon – írja a Bloomberg.

A lap két újságírója, Mark Gurman és Drake Bennett egy hosszú, az Apple mesterséges intelligenciával kapcsolatos hiányosságairól szóló jelentésben részletezte, hogy a cupertinói cég tervei szerint ezt a változást több szoftverplatformon is bevezetik, ami az iPhone-okat, az iPadeket és a Maceket is magába foglalja.

Ez minden bizonnyal azt jelenti, hogy az EU-ban élő felhasználók beállíthatják maguknak alapértelmezett hangsegédként az Amazon Alexát vagy a Google Geminit is az Apple-eszközökön.

Ez része az EU vonatkozó törvényének, amelynek köszönhetően az Apple lehetővé teszi az EU-ban élő iPhone-felhasználók számára, hogy harmadik féltől származó alkalmazásokat állítsanak be alapértelmezett beállításként böngészéshez és üzenetküldéshez, navigációhoz és sok más funkcióhoz.

A jelentésben emellett arról is írtak, hogy az Apple óvatosabban fogja bemutatni a jövőben az új funkcióit. Erre azután került sor, hogy a cég a WWDC 2024 konferencián kiemelte a Siri asszisztense fejlesztését, ami az Apple Intelligence-re és a ChatGPT-re támaszkodott, ám ezt csak nagy csúszással tudta elhozni a felhasználóknak, akkor is csak részlegesen. Az Apple-t emiatt be is perelték Amerikában.