Egy kínai játékos 60 millió forintot fizetett egyetlen digitális fegyverfestésért

Egy videójáték virtuális extrájáért fizetett valaki egészen elképesztő összeget.

Egy kínai játékos 60 millió forintnak megfelelő összeget (1 095 000 jüan) fizetett egy matricákkal kiegészített AK-47 festésért, ami a Counter-Strike: Global Offensive játékban használható – írja a magyar GameStar. Az AK-47 | Wild Lotus skin különlegessége, hogy hibátlan factory new minőségű, ráadásul található rajta négy ritka (szintén digitális) matrica, amiket csak egy 2014-es online bajnokság keretén belül lehetett begyűjteni. Itt érdemes megjegyezni, hogy pusztán ezekért a különleges matricákért több ezer dollárt szoktak elkérni.

Összefoglalva: valaki azért fizette ki egy nagyjából 60 négyzetméteres budapesti lakás árát, hogy egyedi mintával és matricákkal díszített fegyverrel vehessen részt egy lövöldözős játék küzdelmeiben.

Az igazsághoz persze hozzátartozik, hogy a különleges festés jó eséllyel egy gyűjtőhöz került, aki sosem fogja küzdelembe vinni a szerzeményét – helyette jó eséllyel bérbe fogja adni profi játékosoknak, hogy ezzel villogjanak a jelentős közönséget vonzó, nagy pénzdíjas Mayor események során. A cikkünkben szereplő különleges fegyvert az előző tulajdonos például 2022-ben a FaZe Clanban játszó Russel ‘Twistzz’ Van Dulkennek adta kölcsön.

A teljes őrülethez pedig az is hozzátartozik, hogy a 60 millió forintért elkelt, drága matricákkal megbolondított festés még csak nem is a legdrágább megvásárolható digitális minta a Counter-Strike: Global Offensive piacterén, van ennél durvább vétel is. Adott például egy sima kék színű AK-47, amiért jelenleg 150 millió forintnak megfelelő összeget kérnek.

Ha valaki nem lenne képben a CS:GO-val és az ott elérhető digitális extrákkal kapcsolatban, annak röviden annyit érdemes tudnia, hogy a különböző, a fegyverekre felhelyezhető digitális extrák az Arms Deal frissítéssel váltak elérhetővé a játékban még évekkel ezelőtt.

A kínálat azóta hatalmasra nőtt, ládákból és a meccsek végén is lehet véletlenszerűen szerezni ilyen skineket, amik ráadásul különböző „minőségben” érhetők el: vannak például vadonatújak (ez a factory new), de akadnak viseletes (battle scared) verziók is. Magyarán nemcsak pénzért lehet hozzájutni ezekhez, de ha valaki nem a szerencsében bízik és nagyon különleges darabot akar magának, akkor a triviálistól az egészen felfoghatatlanig költhet pénzt az ilyen jellegű extrákra.