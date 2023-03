Már 40 ezerért is találni jól működő gamer hangfalszettet

A lengyel Genesis megfizethető áron ígér kimondottan játékosoknak tervezett perifériákat, amibe beletartoznak a hangcuccok is: az általunk legutóbb bemutatott fejhallgatón túl a gyártó hangfalakban is utazik. Ezek egyike az abszolút kellemes meglepetésnek számító Helium 800BT.

A bevezető olvastán felmerülhet a kérdés, mégis miért számít meglepetésnek, hogy egy 2.1-es, vagyis a sztereó hangzást egy basszusért felelős mélyládával kiegészítő összeállítás jól muzsikál – ez esetben szó szerint. A válasz az árcédulában rejlik: a 40 ezer forint körüli ár láttán még azok is elégedetten biccenthetnek, akik nem mozognak otthonosan a hangcuccok ársávjai között.

Akik igen, minden bizonnyal gyanakodva méricskélik az RGB-fényjátékot, a Bluetooth-csatlakozási lehetőséget, illetve a távirányítós vezérlést ígérő Helium 800BT-t, valamiféle turpisságot gyanítva, mert ez az összeg tényleg nagyon-nagyon baráti, talán túlságosan is az. De komolyan: egyes videojátékok bővített kiadásai kerülnek ennyibe, vagy akár egy évnyi Game Pass előfizetés – mégis mit tudhat egy ilyen 2.1-es szett, amit ráadásul a legjobbjaként prezentál a gyártó?

Semmi fanfár, csak harsonák

A Helium 800BT dobozában a kimondottan olcsó hatású, műanyagból fröccsöntött kettő darab hangfal és mélyláda mellett csupán a legszükségesebb hozzávalókat találjuk: kábelek (optika, RCA és USB), távirányító, illetve egy vékony leporelló, ami az amúgy teljesen magától értetődő beüzemelést taglalja. A gyártó alapvetően pécés kiegészítőként tekint a Helium 800BT-re, noha játékkonzolokkal és tévével is össze lehet kapcsolni a szettet. Jómagam az optikai megoldás mellett döntöttem, az ehhez szükséges kábelt dugtam be egy kétéves LG tévé hátuljába.

Az optikai kábel a mélyládát köti össze a készülékkel, a hangfalak pedig USB-n csatlakoznak a basszust eregető központi egységhez. A szett Bluetoothon is összeköthető különböző kütyüvel, de ezen a belépő szinten az ember még inkább a vezetékes kapcsolatra törekszik.

A villámgyorsan elvégezhető összeszerelést követően csak be kell kapcsolni a készüléket és minden megy, ahogy mennie kell; nincs bonyolult szoftveres kalibrálás, sem hosszas hangolás, helyette a már említett távirányítóval állíthatunk a hangerő és a basszus erősségén.

Sőt mivel a Genesis játékosoknak készült termékeket árul, a kötelező RGB-s fényjáték sem maradhat el – PC esetén egy, a dobozban található kábellel még azt is elérhetjük, hogy a többi RGB-s kiegészítőnkkel (pl. egér, billentyűzet, füles) harmonizálva pulzáljon a Helium 800BT. Ennek intenzitását szintén a távirányítóval lehet állítgatni, illetve ki is lehet kapcsolni a fényeket, ha úgy érezzük, hogy már kinőttük a villódzós korszakunkat.

Nem fülsiketítő

Ami pedig a hangzást illeti: a hangfalak kellően tisztán szólnak, a magasak és a mélyek is rendben vannak, a legtöbb részlet egész szépen kivehető. A maximumra tekert basszus persze már torzít, de ez a drágább szettekre ugyanúgy jellemző, és különben is, senki sem szeretné, hogy a nagy akciózás közepette szétessen a szoba. Konzervatívabb beállításokkal is kellemes hangzást nyújt a Helium 800BT, így akkor sem okoz csalódást, ha videójáték helyett komolyzenét, a YouTube-os EDM mixet vagy valamilyen akciófilmet kell megszólaltatnia.

A 60 wattos effektív teljesítmény elég az általános felhasználásra, amikor pedig már nem szeretnénk használni a szettet, bármikor kikapcsolhatjuk a távirányítóval. A kezelése tehát alapvetően kényelmes, nem kell ide-oda pattogni, hogy ki-be kapcsoljuk, mint más, hasonló árkategóriás 2.1-es rendszerek esetében. Mert persze vannak azért 40 ezer körül ilyen megoldások, sőt olcsóbbak is, de ennyire látványos – azaz „gamer” – viszonylag kevés akad.

Kiemelendő továbbá, hogy a cikk elején említett, olcsó hatású műanyag azért csalóka: amikor matatja az ember, kimondottan jó tapintása van, és elég masszív is, ami azon túl, hogy jól áll a matt dizájnnak, sokat tesz a hangzás tisztaságáért is (egy hangfalnál az anyaghasználat legalább olyan fontos, mint hogy milyen elektronika van mögötte).

Hogy szép-e a Helium 800BT, az persze ízlés dolga, de kétségtelen, hogy a három egység együtt azért tekintélyt parancsol, de a szett egy fiatalosabb nappaliban éppúgy megállja a helyét, mint egy gamer PC mellett – főleg, ha búcsút intünk a már emlegetett LED-es fényjátéknak.

Mivel hangfalszettet nem 1-2 évre vesz az ember, hanem jó eséllyel 8-10-re, meg kell gondolni, mire költ – ennyi pénzért viszont még úgy is érdemes tenni egy próbát a Helium 800BT-vel, ha nincs lehetőségünk előzetesen kipróbálni, mert csalódni nem igazán tudunk benne, azt kapjuk, amit a gyártó ígér. Reméljük, a Genesis idővel 5.1-ben vagy 7.1-ben is kipróbálja magát.