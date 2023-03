„Valódi fénykardot” mutatott be a Disney

Az eddigi legélethűbb fénykardját mutatta be a Disney a South by Southwest technológiai, filmes és zenei fesztiválon – írja az IFLScience. Az új terméket Josh D’Amaro prezentálta, aki valódi fénykardként hivatkozott az eszközre.

And the official lightsaber comes out! pic.twitter.com/yLvq3L6Imn

— Disney Food Blog (@DisneyFoodBlog) March 10, 2023