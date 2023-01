Mégis bárki megveheti a frissen bejelentett ThinkPhone-t?

A Lenovo az idei CES kütyüexpón mutatta be a ThinkPhone by Motorola nevű legújabb készülékéről, amit a bejelentéskor egy különleges, az első információk szerint kifejezetten az üzleti szférába szánt, B2B csatornákon keresztül értékesített telefonnak mutatott be a gyártó.

Ez a gyakorlatban azt jelentené, hogy hagyományos kereskedelmi forgalomba nem kerül a készülék, tehát egy boltba besétálva nem lehetne megvásárolni. Jelenleg viszont úgy fest, mégsem ez a helyzet, legalábbis a megbízható forrásairól híres Roland Quandt szerint: az ő értesülései úgy szólnak, hogy Európa egyes országaiban a hagyományos csatornákon át is elérhető lesz a mobil (a 8/256 GB változat), méghozzá 999 euróért cserébe – ami adók nélkül ~400 ezer forint.

A ThinkPhone a specifikációit illetően egy csúcskészülék: Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 processzor, 8 vagy 12 GB LPDDR4X RAM, illetve választástól függően 128, 256 vagy 512 GB UFS 3.1-es tárhely. Ehhez jön még a 6,6 hüvelykes, 1080 x 2400 pixel felbontásra képes, 144 Hz-es képfrissítéssel dolgozó és HDR10+ kompatibilis pOLED kijelző, illetve a 32 megapixeles szelfikamera. Adott továbbá az IP68 védelem, a MIL-STD 810H tanúsítvány, 5000 mAh aksi 68 wattos töltéssel, a hátlapon pedig három kamera. Egy 50 megapixeles főegység, amit egy 13 megapixeles ultraszéles modul és egy 2 megapixeles mélységszenzor egészít ki.

Amitől különleges a telefon, hogy olyan szoftveres megoldásokkal ruházták fel, amik jól fognak jönni a ThinkPad laptopokkal dolgozó felhasználóknak (és céges rendszergazdáknak).

Ilyen például a Think 2 Think kapcsolat, ami szinkronizálja a telefont és a gépet, és lehetővé teszi, hogy vezeték nélküli kapcsolaton keresztül dokumentumokat és képeket mozgassunk az eszközök között, drag and drop módsszerrel, illetve adott az értesítésmegosztás, az applikációk használata a laptopon, sőt a telefon akár még webkameraként is használható.

Fontos továbbá, hogy a készüléken előre telepítve ott vannak a legfontosabb Microsoft szoftverek (Office 365, Outlook, Teams), a mobil továbbá egy Moto KeySafe biztonsági processzort is kapott, amin a jelszavak és egyéb érzékeny adatok tárolhatók. Emellé alapból adott még a Moto OEMConfig, amivel a céges rendszergazdák távolról tudják kezeli a telefont.