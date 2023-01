Ezt a telefont csak úgy a boltban nem lehet majd megvenni

Új telefont mutatott be a 2023-as CES-en a Motorola márkát is birtokló Lenovo. A ThinkPhone mobilt a több évtizedes múltra visszatekintő ThinkPad laptopok kiegészítésének szánja a gyártó, kifejezetten az üzleti ügyfeleket megcélozva a csúcskategóriás készülékkel.

Habár a január elején esedékes CES kütyüexpó általában nem az okostelefonokról szól (azokat az MWC-re tartogatják a cégek, vagy külön esemény keretén belül jelentik be), azért a Las Vegas-i kiállításon is fel szoktak tűnni új mobilok, és nincs ez másképp 2023-ban sem. Idén egy olyan gyártó leplezett le új telefont, amitől a legkevésbé vártuk: a Motorola márkát is birtokló Lenovo.

ThinkPhone by Motorola

A cég a(z üzleti) laptopok világában már bejáratott ThinkPad brandet emeli át új közegbe, miközben erősen támaszkodik a Motorola ismertségére, így az okostelefon neve végül a kissé bután hangzó ThinkPhone by Motorola lett. Hardvert tekintve igazi csúcskészülékről beszélünk, hiszen a burkolat alatt lényegében ugyanaz a hardver található, mint a tavaly ősszel bemutatott Motorola zászlóshajó, az Edge 30 Ultra esetében. Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 processzor, 8 vagy 12 GB LPDDR4X RAM, illetve választástól függően 128, 256 vagy 512 GB UFS 3.1-es tárhely.

Adott még a 6,6 hüvelykes, 1080 x 2400 pixel felbontásra képes, 144 Hz-es képfrissítéssel dolgozó és HDR10+ kompatibilis pOLED kijelző, illetve a 32 megapixeles szelfikamera. Van továbbá IP68 szabvány szerinti védelem, a MIL-STD 810H tanúsítvány, 5000 milliamperórás akkumulátor 68 wattos töltéssel, a hátlapon pedig három kamera kapott helyet. Egy 50 megapixeles főegység, amit egy 13 megapixeles ultraszéles modul és egy 2 megapixeles mélységszenzor egészít ki.

Ami valamennyire különlegessé teszi az amúgy elegáns dizájnú, csak feketében érkező készüléket, hogy olyan szoftveres megoldásokat kapott, amik jól fognak jönni a ThinkPad laptopokkal dolgozó felhasználóknak. Ilyen például a Think 2 Think kapcsolat, ami szinkronizálja a telefont és a gépet, és lehetővé teszi, hogy vezeték nélküli kapcsolaton keresztül dokumentumokat és képeket mozgassunk az eszközök között, drag and drop módsszerrel, illetve adott az értesítésmegosztás, az applikációk használata a laptopon, sőt a telefon akár még webkameraként is használható.

A Lenovo persze nem találta fel a spanyolviaszt, hiszen ezt az Apple telefonjai, sőt sok androidos mobil is tudja (a Windows operációs rendszerrel) ugyanezt, ugyanakkor elképzelhető, hogy a gyártó a már létező megoldásoknál jobban működő kapcsolatot hozott létre.

Fontos továbbá, hogy a készüléken előre telepítve ott vannak a legfontosabb Microsoft szoftverek (Office 365, Outlook, Teams), a mobil továbbá egy Moto KeySafe biztonsági processzort is kapott, amin a jelszavak és egyéb érzékeny adatok tárolhatók. Emellé alapból adott még a Moto OEMConfig, amivel a céges rendszergazdák távolról tudják kezeli a telefont.

Nem kerül a boltokba

Utóbbi nem elhanyagolható funkció, már csak azért is, mert a Lenovo kifejezetten az üzleti szférába szánja a telefont, ennek megfelelően a készülék csak B2B csatornákon keresztül lesz beszerezhető. A gyártó célja feltehetőleg az, hogy ezzel a mobillal tovább erősítse a ThinkPad brandet, immár okostelefont is kínálva a céges berkekben már jól bejáratott laptopok mellé.

