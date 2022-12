Videó: földet éréskor kellett katapultálnia egy vadászgép pilótájának

Katapultálnia kellett F-35B típusú vadászgépéből az amerikai hadsereg egyik pilótájának, azután, hogy a gép már egyszer földet ért – írja a Washington Post.

A pilóta épp függőleges landoláshoz készülődött F-35B típusú gépével, amelynek sajátossága, hogy függőleges fel- és leszállásra is képes, így kifutópályára lényegében nincs is szüksége. A hajtóművet úgy tervezték meg, hogy a tolóerő egy bizonyos százalékát adja ki az emelkedéshez, majd ha már a levegőben van, 2,5 másodperc alatt képes 90 fokkal elfordulni.

#Breaking New much clearer video, courtesy Kitt Wilder, of STOL variant F35 B model landing JRB Fort Worth, and pilot ejects. Condition of pilot still unknown. @CBSDFW pic.twitter.com/BeERIeyhtO

— Doug Dunbar (@cbs11doug) December 15, 2022