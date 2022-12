Itt a Google-nél is hatékonyabb keresőprogram

Az OpenAI által fejlesztett új chatbot, a ChatGPT pár éven belül komoly nehézségeket jelenthet a Google-nek, többek közt boríthatja a cég üzleti modelljét, sőt még az internetes kereső találati oldala is háttérbe szorulhat, de akár meg is szűnhet miatta – írja az IFLScience Paul Buchheit, a Gmail egyik megalkotójának kijelentései nyomán.

A ChatGPT-t az elmúlt héten tette nyilvánosan elérhetővé a fejlesztőcsapat. A mesterséges intelligencián alapuló szoftver meglepően eredményes, és sokoldalúan felhasználható: képes új stílusba átkonvertálni egy már meglévő, ember által írt szöveget – például bármilyen könyvet át tud úgy fogalmazni, mintha az a Canterbury mesékből származna —, de saját chatbotot is létre tud hozni, továbbá képes saját forráskód elkészítésére, és ha kell, az emberek által írt kódokban is ki tudja javítani a hibákat.

Google may be only a year or two away from total disruption. AI will eliminate the Search Engine Result Page, which is where they make most of their money.

Even if they catch up on AI, they can’t fully deploy it without destroying the most valuable part of their business! https://t.co/jtq25LXdkj

— Paul Buchheit (@paultoo) December 1, 2022