Videó Meglökdöstük az ijesztő videókból ismert, 22 milliós robotkutyát

A neten terjedő jópofa, egyesek számára mégis inkább aggasztó robotos videóiról elhíresült Boston Dynamics tavaly jelentette be, hogy Spot nevű fejlesztésük értékesítése Európában is elkezdődik. A mindenféle ipari feladathoz, főleg teherhordáshoz, terepfelderítéshez hasznosítható robotkutya egy példányát (melyet Alíznak kereszteltek el) Budapesten mutatták be az újságíróknak. Így mi is megnézhettük magunknak közelebbről, hogyan ugrál, pattog, futkározik a jövő négylábúja.