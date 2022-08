Megvan, mikor mutatják be a következő iPhone-okat

Bár korábban pletykák alapján már beszámoltunk róla, immáron hivatalossá vált: szeptember 7-én mutatja be az Apple a következő iPhone szériát. Az új mobilok mellett pedig várhatóan a legújabb okosórájukról is lerántják a leplet. Az idei eseményt az Apple cupertinói központjában lévő Steve Jobs Theaterben tartják meg szeptember első szerdáján, magyar idő szerint 19 órakor.

Az esemény logója csillagokból áll össze, és a far out, magyarul innen távol elnevezést kapta. Ez arra enged következtetni, hogy az új telefonok még jobb képeket lőhetnek majd este, kedvezőtlen fényviszonyok között is.

Az esemény időpontja tehát immáron hivatalos, az azonban, hogy milyen bejelentésekre számíthatunk, egyelőre kérdéses. Várhatóan a vállalat bejelenti majd, hogy elkaszálja a mini szériát, helyette inkább a nagy képernyőjű Plus/Max szériát részesíti előnyben. Így várhatóan a standard iPhone 14 mellett egy 14 Pro, egy 14 Max és egy 14 Pro Max széria érkezhet majd a gyártótól. A hírek szerint nagy valószínűséggel drágulás is lesz a készülékek esetében: a Pro és a Pro Max esetében mintegy 100 dolláros (40 ezer forintos) áremelkedés várható.

A szakportálok szerint forradalmi újításokra nem lehet majd számítani az új szériától: nem jön a képernyőbe integrált Touch ID, ahogy az USB C port sem – az anyavállalat a hírek szerint ezeket a 15-ös modellben vezetheti majd be. Nagy valószínűséggel az iPhone-ok történetében először új chippel sem gazdagodik az új széria. A Pro és a Pro Max széria viszont a 12 Mp-s főkamera helyett nagy valószínűséggel komolyabb, 48 megapixeles szenzort kap. Emellett számítani lehet a dinamikus képfrissítés továbbfejlesztésére, és így az Always-On Display megjelenésére.

Az Apple nagy valószínűséggel új okosóráit is bemutatja szeptemberi eseményén, amelyek a Series 8 szériában tartoznak majd. Arról is keringenek hírek, hogy az olcsóbb SE-szériából is készül egy újabb változat, sőt akár a csúcskategóriás Watch Pro is debütálhat az eseményen.